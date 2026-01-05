Los Colts toman una decisión importante entre HC y GM después de un final decepcionante

Horas después de una derrota desinfladora que puso fin a la temporada, los Indianapolis Colts anunciaron que están reteniendo El entrenador en jefe Shane Steichen y el gerente general Chris Ballard para la temporada 2026 a pesar de la continua frustración en la postemporada.

La pareja HC-GM de los Colts permanece intacta, con Ballard regresando para una décima temporada y Steichen para una cuarta, mientras Indianápolis busca respuestas durante una sequía de playoffs que ahora se extiende a cinco años.

Si bien indica estabilidad por parte de los propietarios (y una postura definitiva sobre el futuro tanto del entrenador en jefe como del gerente general), también ejerce una presión creciente sobre un régimen que ha oscilado en la mediocridad durante casi una década.

Indianápolis cerró la temporada 2025 con 8-9, marcando el tercer año consecutivo bajo Steichen en el que la franquicia termina con ocho o nueve victorias. La consistencia, sin embargo, no se ha traducido en apariciones en playoffs.

Los Colts poseen récord de 25-26 sin viajes a postemporada bajo Steichen

La reacción natural ante fracasos consecutivos en la segunda parte de la temporada es a menudo culpar a la presencia en la banda. Sin embargo, El mandato de Ballard es aún más examinado. A lo largo de nueve temporadas, sus equipos tienen marca de 70–78–1, con solo dos apariciones en playoffs, una victoria en postemporada y ningún título de la AFC Sur, una omisión flagrante considerando que todos los demás rivales de división han conseguido múltiples coronas durante su mandato.

A pesar de esos números, la principal propietaria y directora ejecutiva de los Colts, Carlie Irsay-Gordon, optó por no realizar un reinicio completo en su primera temporada baja completa desde el fallecimiento de su padre, Jim Irsay, y optó por conservar tanto a su entrenador en jefe como a su gerente general.

Lo que hace que la decisión sea más difícil de aceptar para los fanáticos es lo prometedora que alguna vez pareció la temporada. Indianápolis abrió 2025 con un impulso rara vez visto en los últimos años.

Los Colts ganaron su primer partido de temporada por primera vez desde 2013, saltaron a 7-1 y promediaron 3,46 puntos por serie durante ese tramo, la segunda marca más alta en una temporada de cualquier equipo en este siglo, solo detrás de 2007. Patriotas. Ese comienzo animó a Ballard a apostar sus fichas.

Steichen y Ballard dejaron su huella a principios de la campaña 2025-26

En la fecha límite de cambios, los Colts enviaron dos selecciones de primera ronda y al receptor abierto AD Mitchell a la Jets de Nueva York para el esquinero All-Pro Sauce Gardner, un movimiento diseñado para consolidar a Indianápolis como un contendiente legítimo de la AFC.

Casi nada salió bien después de eso.

El mariscal de campo Daniel Jones, quien había jugado a nivel de Pro Bowl temprano, sufrió una fractura de peroné antes de romperse el tendón de Aquiles en la Semana 14. Gardner apareció en sólo dos juegos completos antes de que una lesión en la pantorrilla lo detuviera.

Los Colts perdieron sus últimos siete juegos, convirtiéndose en el primer equipo en la historia del Super Bowl en estar seis juegos por encima de .500 y terminar con un récord perdedor.

Ballard regresará para su décima temporada supervisando las operaciones de fútbol, ​​mientras que Steichen ingresa al cuarto año al margen. La decisión extiende una sequía de playoffs que ahora se extiende por cinco temporadas, pero los propietarios han optado por no reiniciarlo por completo, lo que indica la creencia de que los cimientos, no el marco, siguen siendo sólidos.

Esa elección aporta estabilidad, pero también agudiza los riesgos. Con casi una década de resultados mediocres y una creciente presión externa, los Colts están efectivamente vinculando su futuro a corto plazo al mismo grupo de liderazgo que aún no ha logrado un éxito sostenido en la postemporada.