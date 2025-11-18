El Potros de Indianápolis chocará con el Jefes de Kansas City en la Semana 12. Los Chiefs son un equipo que no deben dar por sentado; después de todo, han jugado tres Super Bowls consecutivos y ganaron dos de ellos. Tendrán que tener cuidado con Travis Kelce y Patricio Mahomesquienes lideran a los Chiefs ofensivamente.

Los Colts tienen la mejor ofensiva del mundo. NFLpero tienen una oportunidad de oro para mejorar aún más su potencial ofensivo. Se prevé que Justin Tucker aterrice con los Colts al finalizar su larga suspensión.

Tucker tuvo un año malo en 2024, convirtiendo en 73,3 por ciento de sus intentos de gol de campo.

Los Indianapolis Colts vinculados al controvertido pateador de los Baltimore Ravens

John Breech publicó un nuevo artículo sobre los posibles lugares de aterrizaje para el primero. Cuervos de Baltimore pateador. Él enumera los Rams de Los ÁngelesAtlanta Falcons, Green Bay Packers y los Colts como posibles pretendientes.

Breech explica por qué los Colts serían los principales interesados ​​en los servicios de Tucker.

«Los Colts comenzaron el año con Spencer Shrader como pateador, y logró un perfecto 14 de 14 en tiros de campo antes de sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior que puso fin a la temporada en la Semana 5». Breech escribió para CBS Sports el 13 de noviembre de 2025. «Los Colts luego trajeron a Michael Badgley para tomar su lugar, y aunque ha sido útil, no ha sido totalmente confiable. Badgley ha acertado sólo el 88,2% de sus intentos de puntos extra este año, que es el segundo peor porcentaje en la NFL para cualquiera con más de 15 intentos».

«Tucker ha acertado el 98,5% de los intentos de puntos extra en su carrera y nunca ha terminado con una tasa de precisión inferior al 96,6%».

¿Cuándo agregarían los Colts a Justin Tucker?

Los puntos son una prima en la NFL y una conversión o un gol de campo puede marcar la diferencia entre ganar y perder. Breech cree que Badgley está caminando sobre hielo fino, y su desempeño en la Semana 12 podría determinar si los Colts toman un vuelo en el $24 millones de pateador.

«Los Colts tienen un descanso en la Semana 10, y el entrenador Shane Steichen dijo que su equipo no buscará agregar un pateador durante su semana libre», revela Breech. «Pero, si Badgley tropieza con alguna patada fallida en un enfrentamiento de la Semana 11 contra los Chiefs, no será sorprendente que Indy decida agregar a alguien».

Hay un problema con esta estrategia: la razón por la que Tucker estaba disponible en primer lugar.

El 30 de enero de 2025, Tucker fue acusado de comportamiento inapropiado por seis masajistas de cuatro spas diferentes en Baltimore. Según un informe de CBS Sports«Según los informes, a Tucker se le prohibió la entrada a dos de los spas y varios masajistas terminaron sus sesiones antes de tiempo o se negaron a trabajar con él nuevamente».

Tras las acusaciones, Tucker emitió un comunicado.

«No puedo ser más claro. Estas acusaciones son falsas e increíblemente hirientes tanto para mí como, lo que es más importante, para mi familia», dijo Tucker. declaración lee. El pateador también dijo que las afirmaciones eran “inequívocamente falsas” y “forraje sensacionalista desesperado”.

Independientemente de lo que realmente sucedió, Breech cree que los Colts pueden dudar en reclutar a Tucker.

«Si el equipo busca un nuevo pateador, es posible que prefieran mantenerse alejados de Tucker», escribió Breech. «Ha cumplido su condena ante los ojos de la NFL. Por lo tanto, será interesante ver si algún equipo le da al jugador de 35 años una segunda oportunidad».