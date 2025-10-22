Los Colts reciben al apoyador dos veces campeón del Super Bowl para entrenar

El Potros de Indianápolis son los el equipo más caliente de la NFL de cara a la Semana 8. Después de obtener una reñida victoria por 38-24 sobre los Cargadores de Los Ángeles en la Semana 7, los Colts ahora son el equipo con el mejor récord en la NFL con 6-1, como han dejado muy claro, su buen comienzo no es un destello en la sartén.

Si bien Indy está en marcha en este momento, todavía tiene mucho trabajo por hacer, ya que todavía quedan 10 juegos de la temporada regular por jugar. La buena noticia es que el equipo no se está durmiendo en los laureles, y eso quedó en evidencia el martes cuando la directiva trajo a varios apoyadores para un entrenamiento. Entre ese grupo estaba el dos veces campeón del Super Bowl. Shaquil Barrett.

Los Colts incorporan a Shaquil Barrett para entrenamiento como agente libre

El repentino surgimiento de los Colts como el mejor equipo de la liga ha sido la historia más sorprendente durante las primeras siete semanas de la nueva temporada. Con Daniel Jones asumiendo el cargo de mariscal de campo, Indianápolis ha presentado una de las ofensivas más prolíficas en la historia de la NFL. En defensa, Indy se ha aprovechado de la capacidad de su ofensiva para obligar a su oponente a jugar desde atrás. Si lo ponemos todo junto, tendremos un equipo dominante en todos los aspectos.

Sin embargo, ningún equipo es perfecto y eso incluye a los Colts. Las lesiones están empezando a acumularse en el lado defensivo del balón, y los siete delanteros parecen un poco más ligeros últimamente. Jaylon Carlies y Jacob Phillips están en la reserva de lesionados, y Samson Ebukam y Tyquan Lewis están golpeados de cara a la Semana 8.

Eso llevó a Indianápolis a contratar a Barrett para un entrenamiento como agente libre. Después de retirarse, y luego anular el retiro, la temporada pasada, Barrett terminó jugando en sólo un partido de temporada regular para el Bucaneros de la Bahía de Tampa. Desde entonces sigue siendo agente libre y parece decidido a continuar su carrera como jugador. Como los Colts necesitaban algo de ayuda en la defensa, decidieron trae al dos veces Pro Bowler a la ciudad para hacer ejercicio para ver qué le queda en el tanque.

«Los Colts entrenaron a varios cazamariscales hoy, incluido el ex OLB de los Bucs, Shaq Barrett», compartió Ari Meirov de «The 33rd Team» en una publicación en X.

¿Deberían los Colts firmar a Shaquil Barrett?

Durante su mejor momento, Barrett fue uno de los especialistas en presión de pases más dominantes del juego. En 2019, Barrett lideró la liga con 19.5 capturas, lo que lo ayudó a ganar su primera selección al Pro Bowl y un lugar en el Segundo Equipo All-Pro. A sus 33 años, ya no es el mismo jugador que alguna vez fue, pero Barrett podría entrar y ayudar a Indianápolis en situaciones obvias de pase.

Queda por ver qué tan productivo podría ser Barrett en última instancia después de perderse prácticamente toda la campaña de 2024, pero si su entrenamiento fue bien y el precio es correcto, podría valer la pena tomar un vuelo. Hasta el momento, no se ha anunciado ningún acuerdo, pero valdrá la pena estar atento al estado de Barrett durante los próximos días para ver si termina firmando un acuerdo con Indy.