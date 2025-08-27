Los Colts obtienen una predicción audaz antes de la temporada 2025-26

La pregunta más importante para el Colts de Indianápolis era quién sería el mariscal de campo titular en la Semana 1. Los Coltios Jefe Shane Steichen anunciaron que Daniel Jones Estará detrás del centro al comienzo de la temporada regular.

El éxito de Indianápolis depende del mariscal de campo, ya sea Jones o de respaldo Anthony Richardson.

Dan Graziano de ESPN hizo una predicción audaz para los Colts antes de la nueva temporada regular, diciendo que no se sorprenderá si el Los Colts ganan la división.

«Si Jones puede mantenerse saludable y jugar como lo hizo por el [New York] Gigantes En su sorpresa temporada de playoffs 2022, los Colts creen que pueden construir una ofensiva representativa detrás del corredor Jonathan Tayloruna fuerte línea ofensiva y ala cerrada de novato Tyler Warren (Quien creen que puede ser una estrella de inmediato) «, escribió Graziano.» La defensa agregó algunas piezas clave, entre las cuales es el ex coordinador defensivo de los Bengals Lou Anarumo, e Indy debería ser mucho mejor en ese lado de la pelota de lo que la mayoría piensa «.

En la temporada 2022, Daniel Jones lanzó para 3,205 yardas y 15 touchdowns. Jones era una opción móvil para los Gigantes, corriendo para 708 yardas y 5 touchdowns por tierra.

En su primera postemporada, el ex Duke Blue Devil arrojó 436 yardas y 2 touchdowns, mientras tenía 102 yardas por tierra.

Los favoritos actuales para ganar el Sur de la AFC son el Houston Texansquienes han ganado la división durante los últimos dos años.

Presión entrando la próxima temporada

Los Indianapolis Colts se dirigen a su tercer año con Shane Steichen como entrenador en jefe de la organización.

Steichen tuvo 9-8 en su primera temporada y 8-9 en su segundo, dando un récord general de 0.500 como entrenador en jefe.

Ahora Steichen se encuentra en el asiento caliente con los Colts para tener éxito y podría estar fuera de un trabajo de entrenador en jefe si las cosas no son positivas.

«Ningún equipo en el Sur de la AFC ha pasado más tiempo sin ganarlo que los Colts … Con ese tipo de sequía y el equipo bajo una propiedad algo nueva (la hija del difunto Jim Irsay, Carlie Irsay-Gordon, es el nuevo CEO del equipo), hay mucha presión sobre el cuerpo técnico y la oficina principal para entregar, y pronto», escribió Graziano para ESPN para ESPN.

Los Colts son el único equipo en la actual AFC South que ha ganado un Super Bowl.

Adiciones a la defensa

Los Indianapolis Colts están destinados a la ofensiva por todas partes, con la última pregunta (mariscal de campo) respondida.

Indy firmado Charvarius Ward a un acuerdo de tres años para igualar con los receptores principales de los equipos opuestos. El equipo también firmó al ex dos veces All-Pro Xavien Howard Para reforzar la habitación del esquinero después de que los Colts vieron múltiples lesiones en el grupo de posición.

Los Colts firmados Camryn Bynum a un acuerdo de cuatro años y $ 60 millones para ayudar a establecer la defensa.

Todas estas adiciones, emparejadas con un nuevo coordinador defensivo, podrían ayudar a la defensa de los Colts con un nuevo esquema.

Fuera de los tejanos, el resto de la división no está claro sobre quién terminará dónde. Si los Colts pueden ganar algunos juegos con Daniel Jones en QB, pueden encontrarse en la cima de la división.