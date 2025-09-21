Los Colts ingresan el domingo con una lista de salud limpia, informe inactivo final

Todo va bien para el Colts de IndianápolisIncluyendo, entre otros, el informe de la lesión. Aunque la designación de mediados de semana estaba plagada de estrellas de renombre, entrarán en el juego de hoy contra el Titanes de Tennessee con todas las manos en la cubierta.

De los cinco jugadores inactivos, todos son rasguños saludables.

JT Tuimolao

Es muy raro que un equipo designe su selección de segunda ronda como un rasguño saludable al principio de la temporada, como es el caso de JT Tuimolao. Tuimolao fue la 45a selección general en el draft de la NFL de 2025, tomado por encima de jugadores como Oluwafemi Oladejo, un corredor de ventaja con el que jugarán hoy.

A pesar de la capital del draft de la ronda temprana utilizada en él, Tuimolao aún no ha hecho su debut en la temporada. Ahora, es posible que todavía esté recurriendo de una lesión en la rodilla sufrida el 8 de agosto, pero es poco probable. No ha habido designaciones de lesiones o informes que salgan del campamento. Todas las señales apuntan a que los Colts no se sientan cómodos jugando su selección de segunda ronda.

«Los novatos de la NFL no obtienen temporadas de camiseta roja» Escribe Horseshoe Heroes ‘Lee Vorell. «No deberían, al menos. Se les paga un buen dinero de inmediato, y deben contribuir lo más cerca posible de la Semana 1 del primer año. Comenzar una carrera como un rasguño saludable está comenzando una carrera con un ruido sordo».

Tyler Warren está sano

Tyler Warren ha estado lidiando con una lesión de los pies desde que el equipo avanzó a 2-0 en la temporada. No participó en las prácticas de primera semana, y fue un participante limitado como concluyó la semana. Sin embargo, estará activo contra los Titanes de Tennessee.

El novato de la primera ronda despejó su designación de lesiones ayer, lo que implica que la lesión fue más leve.

Colts eliminó la etiqueta cuestionable de Te Tyler Warren, quien ahora es bueno ir al partido del domingo contra Tennessee. Colts CB Charvarius Ward Sr. ha despejado el protocolo de conmoción cerebral, y también jugará contra los Titanes. – Adam Scha después (@adamscha después) 20 de septiembre de 2025

Warren ha sido una de las mejores piezas en una ofensiva que ha tarareado durante dos semanas. No creo que su dedo del pie sea de qué preocuparse el domingo, ya que buscan avanzar a 3-0 y recoger una victoria divisional. Tienes que buscar de distancia para encontrar un periodista que esté preocupado por la salud del joven de 23 años.