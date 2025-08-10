Los Colts de Indianapolis deben llamar a Filadelfia Eagles Pronto

El Colts de Indianápolis tener un problema de quarterback. Algunos dirán que los críticos están siendo reaccionarios, mientras que otros dirán que esto es lo que todos vimos venir.

Los Colts firmados Daniel Jones a un año y $ 14 millones contratan esta fuera de temporada. Eso está bien, pero sabemos qué es Jones después de ser la sexta selección de la Gigantes de Nueva York en 2019. Anthony Richardson fue la cuarta selección en 2023 y también ha tenido sus problemas bien documentados. El problema es que en este momento, ambos están jugando como agentes libres no reclutados.

Y, los cuchillos en los medios están saliendo.

«Será mejor que obtengas tu pasaporte canadiense porque jugarás en la CFL muy pronto», dijo el presentador de Fox Sports Jason McIntyre. «Ese es el lado negativo de Anthony Richardson».

Pero, como si la excavación de CFL no fuera lo suficientemente mala, continuó.

«Si no crees que Richardson tiene las habilidades para ser un QB de la NFL, no comenzó suficientes juegos en la universidad, no puede hacer las lecturas en la línea de scrimmage, se sacó de un juego el año pasado, entonces crees que Anthony Richardson ha terminado». McIntyre agregó.

Ninguno de los quarterback ha dado confianza a nadie

El entrenador en jefe Shane Steichen y el gerente general Chris Ballard están en tiempo prestado. Después de una temporada de 8-9, necesitan mostrarle algo al latón de los Colts. Incluso si el resultado final de la temporada 2025 es decepcionante, es mejor que demuestren que el equipo se dirige en la dirección correcta.

En este momento, no hay realmente una razón para pensar eso.

«En el segundo camino del primer juego de pretemporada de Indianápolis, Richardson recibió un golpe monstruo del apoyador de los Ravens, David Ojabo, quien se liberó en la carrera del lado derecho de la línea ofensiva». escribe Jared Dubin de CBS Sports después de la derrota de pretemporada de los Colts ante el Ravens de Baltimore. “When Richardson got up, his right pinky finger was bent in the wrong direction, having been dislocated. He ultimately did not return to the game, being replaced by Jones and then rookie Riley Leonard. (Jones, as is his wont, struggled against Ravens backups, completing only 10 of 21 passes for 144 scoreless yards.)”

Los Colts deben estar al teléfono sobre Tanner McKee

Mientras tanto, en Filadelfia, los ricos se enriquecen. Los campeones defensores del Super Bowl han estado exhibiendo en silencio alumnos de 2023 de la sexta ronda de Stanford Tanner McKee. McKee volvió a estar agudo en la victoria de pretemporada de su equipo sobre el Bengals de CincinnatiYendo 20-25 para 252 yardas, dos touchdowns y otro en el primer empuje del año.

Si las Águilas están escuchando o no los medios locales y/o lo compran activamente (o peor, usándolo para reemplazar Jalen duele… Solo detente) es conocido solo por Howie Roseman. Pero, tendría mucho sentido para los Colts recoger el teléfono y marcar algo comenzando con 215.

Steichen y Ballard no son largos para Indianápolis. Si Richardson es la respuesta, no la ha mostrado. Jones es Jones. Y, debido a que el entrenador y el GM tienen que mostrar resultados más temprano que tarde, ¿por qué no arriesgarse a enviar a las Águilas una futura primera ronda (eso podría ser lo que cuesta cuando todo está dicho y hecho)? Si funciona, tiene a su joven mariscal de campo del futuro y es probable que permanezca empleado. Si no es así? Welp, estabas saliendo de todos modos y cualquier capital de borrador faltante es el problema del próximo régimen.

Tanner McKee es tan far, tan bueno

Sí, el tamaño de la muestra de McKee es limitado, pero es mucho más que cualquier selección de draft. Nunca ha tenido una mala salida en la pretemporada o la temporada regular (jugó en dos juegos en 2024), ha estado en un equipo del Super Bowl y todavía está en un contrato de novato por otros dos años.

No olvides que hay buenas líneas de comunicación entre los Colts y las Águilas con tipos como Steichen y Nick Sirianni que tienen vínculos con ambos equipos. Quizás los Colts todavía se sienten picados desde la última vez que negociado por un mariscal de campo de Filadelfia.

En este momento, está bastante claro que ni Jones ni Richardson jugarán lo suficientemente bien como para ganar juegos y salvar trabajos. Encontrar una manera de alejar a McKee de Filadelfia (si incluso están dispuestos) sería mucho más efectivo que adquirir a alguien como Cosins de Kirk desde Atlanta Falcons.

¿Qué crees que se necesitaría para los Colts sacar a McKee de los Eagles?