Los coches nuevos son cada vez más caros, los coches usados ​​tienen sentido

Bandung, VIVA – En medio de la presión económica y la incertidumbre sobre los ingresos, auto usado Los consumidores indonesios atraen cada vez más la atención. Esta elección se considera más racional que forzar una compra. coche nuevo.

La investigadora del Instituto de Investigación Económica y Comunitaria (LPEM) de la Universidad de Indonesia, Syahda Sabrina, dijo que la asequibilidad era el tema principal. «Los ingresos de los hogares no aumentan tan rápido como los precios de los automóviles», afirmó, citado por VIVA Otomotif el viernes 9 de enero de 2026.

Esta condición crea una brecha cada vez mayor entre el precio de un automóvil nuevo y la capacidad adquisitiva de las personas. Como resultado, los consumidores tienden a buscar alternativas más realistas.

La encuesta LPEM UI muestra que alrededor de dos tercios de los posibles compradores de automóviles en los próximos cinco años elegirán inicialmente automóviles usados. El precio es el factor dominante en la toma de decisiones.

Otro investigador de LPEM UI, Riyanto, evalúa que este cambio se produjo de manera estructural. «Hay grupos que realmente pudieron comprar un coche nuevo, pero se retrasaron y acabaron cambiando a coches usados», afirmó.

Este fenómeno también explica por qué las ventas de automóviles nuevos cayeron alrededor de un 30 por ciento en comparación con 2013. Sin embargo, si se combina con el mercado de automóviles usados, el mercado total del automóvil sigue creciendo.

Para comprender el mercado de automóviles usados, LPEM UI realizó un web scraping desde la plataforma OLX. Esta medida se tomó porque no había datos oficiales sobre el mercado de autos usados.

Los resultados muestran una fuerte relación entre el valor de reventa y las ventas de automóviles nuevos. Los modelos con baja depreciación tienden a tener ventas nuevas más estables.

Un ejemplo es el Toyota Innova. «El valor de reventa sigue siendo alrededor del 73 por ciento del precio OTR (en carretera)», dijo Syahda.

La encuesta también examinó el posible cambio de automóviles usados ​​a automóviles nuevos. Si el precio de los coches nuevos cayera un 10 por ciento, alrededor del 27 por ciento de los encuestados estaría dispuesto a cambiar.

Por otro lado, aumentar el precio de los coches usados ​​ha demostrado ser menos eficaz. Sólo alrededor del 15 por ciento de los encuestados quiere cambiarse a un coche nuevo.

Estos hallazgos confirman que el mercado de automóviles usados ​​está creciendo no sólo debido a la preferencia. Los coches usados ​​son una opción racional en medio de un poder adquisitivo limitado.