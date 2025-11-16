Los coches europeos y americanos sólo representan el 1 por ciento, pero son un símbolo de prestigio

Jacarta – El mercado automotriz de Indonesia en 2025 seguirá estando dominado por marcas de Japón y China, mientras que las marcas de Europa y Estados Unidos solo contribuirán con una pequeña porción de las ventas nacionales totales.

Basado en datos de ventas minoristas de la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia o Gaikindo, vistos por VIVA Otomotif desde el domingo 16 de noviembre de 2025 hasta el total de octubre de 2025. móvil De Europa y América, sólo se vendieron 6.686 unidades, o alrededor del 1 por ciento del total de 660.659 unidades vendidas en toda Indonesia.

Desde Europa, BMW se convirtió en la marca más vendida con 1.967 unidades, seguida de Mercedes-Benz de la división de vehículos comerciales (1.126 unidades) y de turismos (1.094 unidades). Estos tres dominan el mercado de automóviles premium del país y son las principales opciones de la clase alta.

Curiosamente, Citroën logró registrar unas cifras de ventas bastante elevadas para un nuevo actor, con 1.043 unidades, lo que indica que su agresiva estrategia está empezando a dar sus frutos. Mientras tanto, MINI registró 444 unidades, Volkswagen 220 unidades y Volvo Cars 103 unidades.

Varias otras marcas europeas, como Audi (13 unidades) y Peugeot (0 unidades), registraron volúmenes muy pequeños, pero aún estuvieron presentes para mantener su existencia en el segmento exclusivo.

De Estados Unidos, sólo Ford está activo en el mercado automovilístico indonesio, con unas ventas de 676 unidades hasta octubre de 2025. Modelos como el Ranger y el Everest siguen siendo el pilar de la marca. No hubo informes de ventas de otras marcas como Chevrolet, Jeep o Tesla durante el año.

Aunque su cuota de mercado es pequeña, los coches de Europa y América siguen dominando los segmentos premium y de lujo, especialmente en el rango de precios superiores a 1.000 millones de IDR.

Lista de ventas de marcas europeas y americanas (enero-octubre de 2025)

1. BMW – 1.967 unidades

2. Mercedes-Benz CV – 1.126 unidades

3. Mercedes-Benz PC – 1.094 unidades

4. Citroën – 1.043 unidades

5. Ford – 676 unidades

6. MINI – 444 unidades

7. Volkswagen – 220 unidades

8. Volvo Cars – 103 unidades

9. Audi – 13 unidades

10. Peugeot – 0 unidades