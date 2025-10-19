Los coches eléctricos también pueden resultar complicados si no se utilizan durante mucho tiempo

Yakarta, VIVA – La popularidad de los vehículos electrificados en Indonesia sigue aumentando, tanto coche electrico puro (Vehículo eléctrico de batería/BEV) o híbrido (Vehículo eléctrico híbrido/HEV). Aunque los sistemas de propulsión son diferentes, ambos dependen de un componente importante llamado batería o batería auxiliar.

Sin embargo, muchos usuarios no se dan cuenta de que la batería de un coche eléctrico puede debilitarse o «bajarse» si el vehículo se utiliza con poca frecuencia.

La batería funciona para suministrar energía a sistemas eléctricos de bajo voltaje, como luces, sistemas de audio, bocinas y la unidad de control electrónico (ECU). En BEV, la batería se alimenta de la batería principal de alto voltaje, mientras que en HEV la fuente de alimentación proviene del motor generador.

«Aunque los vehículos electrificados tienen una batería principal de alto voltaje, la batería de bajo voltaje de 12 voltios sigue siendo importante porque su función principal es como fuente de energía para el sistema electrónico del automóvil. Los propietarios aún deben prestar atención al estado de la batería del automóvil para que el sistema eléctrico del automóvil pueda funcionar adecuada y óptimamente», explicó Nur Imansyah Tara, jefe de la división de marketing de Auto2000, citado por VIVA Otomotif en el comunicado oficial del domingo 19 de octubre. 2025.

Al igual que los automóviles convencionales, las baterías de los vehículos electrificados también requieren un mantenimiento regular para evitar perder energía. Una de las causas de que una batería se agote rápidamente es que se utiliza poco. Cuando un automóvil no se enciende durante mucho tiempo, los sistemas electrónicos como las alarmas continúan consumiendo energía, reduciendo así lentamente la capacidad de la batería.

Para evitar esto, se recomienda a los propietarios de vehículos que enciendan su automóvil eléctrico o híbrido en la posición «LISTO» cada una o dos semanas durante 15 a 20 minutos. Este sencillo paso ayuda a que la batería se mantenga cargada automáticamente.

Aparte de eso, hay varias otras cosas importantes a las que debe prestar atención: mantener el nivel de agua de la batería (especialmente para baterías húmedas), asegurarse de que el soporte de la batería no esté flojo para que no se mueva fácilmente y limpiar los terminales de la batería del óxido o la suciedad para que la conductividad eléctrica sea óptima.

También se recomienda a los propietarios que apaguen todos los componentes eléctricos, como el aire acondicionado y las luces, antes de apagar el motor, para reducir la carga de la batería.

También es importante verificar la gravedad específica del agua de la batería con un hidrómetro para garantizar que la condición aún se encuentre dentro de los límites normales. Si se detecta por debajo del estándar, la batería debe reemplazarse inmediatamente.