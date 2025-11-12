Los coches eléctricos son atacados por los compradores que se acercan al Año Nuevo

Pekín, VIVA – A finales de 2025, el mercado coche electrico China está experimentando un aumento extraordinario de la demanda. Esta ola de compras fue provocada por cambios importantes en la política fiscal de vehículos de nueva energía (NEV) que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

Hasta ahora, los vehículos eléctricos en China han disfrutado de exenciones del impuesto de compra de hasta 30.000 yuanes (alrededor de 70 millones de rupias).

Sin embargo, a partir del próximo año, esta política cambiará: la exención de impuestos sólo se otorgará al 50 por ciento, siendo el valor máximo de la deducción de 15.000 yuanes (alrededor de 35 millones de IDR).

Este cambio no es sólo un ajuste fiscal, sino también una estrategia industrial. La Asociación de Concesionarios de Automóviles de China explicó que el gobierno endureció deliberadamente los criterios para los vehículos elegibles para recibir incentivos con el fin de dirigir el mercado hacia una competencia basada en la calidad y el valor, no sólo en el precio.

Por ejemplo, a partir de octubre de 2025, los coches híbridos enchufables y los coches con tecnología de extensión de autonomía deberán tener una autonomía de conducción puramente eléctrica de al menos 100 kilómetros para poder optar a la exención fiscal.

Adaptado de VIVA Automotive de CarnewschinaMiércoles 12 de noviembre de 2025, esta política crea un doble efecto en el mercado: por un lado, hay un boom de ventas hacia finales de 2025 porque los consumidores quieren comprar vehículos inmediatamente antes de que la nueva política entre en vigor.

Algunos comerciantes informaron de un aumento de los pedidos de hasta el 60 por ciento en comparación con la media mensual. Pero, por otro lado, los analistas esperan una fuerte caída a principios de 2026, a medida que los incentivos fiscales disminuyan y los consumidores retengan sus compras.

Para calmar las preocupaciones de los consumidores, varios fabricantes de automóviles han lanzado programas de “garantía de diferencia fiscal”. Este programa cubre la diferencia en incentivos para los compradores que realizan el pedido antes de finales de noviembre de 2025, pero reciben el vehículo en 2026.

Desde 2014, las políticas de exención de impuestos han sido el principal impulsor de la adopción de automóviles eléctricos en China. Con una tasa de penetración que ahora ha superado el 45 por ciento de las ventas totales de automóviles nuevos, el gobierno parece estar listo para entrar en una nueva fase: fortalecer la sostenibilidad de la industria, mejorar la calidad y reducir la dependencia de los subsidios.