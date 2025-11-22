Los coches eléctricos controlan el 11 por ciento del mercado automovilístico de Indonesia

Tangerang del Sur, VIVA – Las ventas de vehículos eléctricos en Indonesia mostrarán un aumento significativo a lo largo de 2025. Una marca que registró un gran crecimiento es BYDque ahora controla el 54 por ciento del mercado coche electrico nacional.

Lea también: Alta demanda, el precio del BYD Atto 1 realmente aumenta



Según los datos de ventas de enero a octubre de 2025, BYD reservó más de 37.600 unidades de vehículos eléctricos. Esta cifra ayudó a impulsar la penetración del mercado de vehículos eléctricos de Indonesia a alrededor del 11 por ciento durante ese período.

Este aumento es inseparable de la estrategia de BYD desde que ingresó al mercado indonesio a principios de 2024. La compañía se enfoca en desarrollar servicios posventa, educación tecnológica y expansión de la red para aumentar el acceso de los consumidores.

Lea también: Mitsubishi comienza a exportar destinos desde Indonesia y el objetivo de la ASEAN se convierte en foco



El modelo BYD ATTO 1 es uno de los principales contribuyentes al aumento de la demanda de vehículos eléctricos. Este modelo ocupó la primera posición en ventas de automóviles en octubre de 2025, lo que demuestra la aceptación por parte de los consumidores de los automóviles eléctricos de dimensiones compactas.



Conferencia de prensa de BYD en GJAW 2025

Lea también: MG todavía confía en el mercado indonesio en la era de los coches eléctricos



Hacia finales de año, BYD volverá a participar en Gaikindo Jakarta Auto Week o GJAW 2025 en ICE BSD. Esta participación es parte de la serie de participaciones de BYD en diversas exposiciones automotrices nacionales a lo largo del año.

El director presidente de PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, afirmó que este logro no puede separarse del papel de los consumidores y socios industriales.

«Expresamos un gran agradecimiento por la confianza del público a lo largo de este año y estamos comprometidos a apoyar la aceleración del ecosistema de vehículos eléctricos en Indonesia», dijo. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del sábado 22 de noviembre de 2025.

Además de las exposiciones, BYD también lleva a cabo programas de educación pública a través de actividades de prueba de manejo nacionales y BYD Goes to Campus. Este programa se llevó a cabo en varias ciudades y grandes campus para presentar la tecnología y las características de los vehículos eléctricos.

A lo largo de 2025, varios modelos de BYD también recibirán premios de instituciones automotrices nacionales. El premio cubre aspectos de diseño, eficiencia energética y tecnología de seguridad.

A nivel global, BYD registró unas ventas de 14,2 millones de unidades de vehículos eléctricos e híbridos hasta octubre de 2025. La compañía está ahora presente en más de 117 países y mantiene su posición como un gran actor en el mercado de vehículos de nuevas energías.

Este logro está respaldado por una red de expertos en I+D que llega a más de 122.000 personas. La empresa también ha registrado más de 65.000 patentes, lo que demuestra su enfoque en el desarrollo tecnológico a largo plazo.