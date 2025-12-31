Pekín, VIVA – Gobierno Porcelana cambió oficialmente el plan de incentivos para vehículos de motor para 2026 con una transición de un subsidio nominal fijo a un modelo basado en porcentajes del precio del automóvil.

Esta política fue implementada por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma junto con el Ministerio de Hacienda para flexibilizar el apoyo y según clases de precios de vehículos.

Adaptado de VIVA Automotive de CarnewschinaEl miércoles 31 de diciembre de 2025, el plan anterior proporcionaba un subsidio fijo, por ejemplo 20.000 yuanes o alrededor de 47,8 millones de IDR para coche electrico los nuevos que reemplazan a los vehículos viejos y 15.000 yuanes o el equivalente a 35,9 millones de IDR para los coches con pequeños motores de gasolina. En el nuevo sistema, el monto del incentivo se determina como un porcentaje del precio de venta del vehículo con el mismo límite máximo.

Para los consumidores que optan por cancelar su vehículo viejo y comprar un vehículo de nueva energía (NEV), el subsidio es ahora del 12% del precio del vehículo, hasta un máximo de 20.000 yuanes, alrededor de 47,8 millones de IDR. Para los coches de gasolina de 2,0 litros o menos, el incentivo es del 10% hasta 15.000 yuanes, lo que equivale a unos 35,9 millones de IDR.

El cambio más significativo se puede observar en el programa de intercambio de vehículos usados ​​por autos nuevos. La subvención para los vehículos eléctricos a través de este plan se fija en el 8% del nuevo precio, mientras que los coches de gasolina son sólo del 6%, y cada uno de ellos sigue teniendo el mismo límite máximo que antes del cambio.

Con este nuevo enfoque, los coches eléctricos de menor precio reciben automáticamente incentivos menores, mientras que los vehículos más caros pueden alcanzar el máximo. Esta estrategia se considera más eficiente desde una perspectiva fiscal, pero los consumidores de clase media baja tienen el potencial de perder los grandes subsidios que disfrutaban anteriormente.

La nueva política también incluye requisitos más estrictos con respecto a la antigüedad y la propiedad de un vehículo viejo para poder recibir incentivos. Por ejemplo, los coches de gasolina deben matricularse antes de mediados de 2013 y los vehículos eléctricos antes de finales de 2019, y deben matricularse a nombre del solicitante antes de principios de 2025.

Los analistas creen que este cambio probablemente desacelerará la tasa de crecimiento de las ventas de automóviles eléctricos en China en 2026, especialmente en el segmento de precios bajos que anteriormente estaba impulsado por grandes subsidios. En el lado positivo, se espera que la asignación del presupuesto estatal esté más organizada según las capacidades fiscales y la demanda del mercado.