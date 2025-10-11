Los coches chinos son cada vez más agresivos, el nuevo BYD Atto 3 y datos sobre el etanol

Jacarta – El viernes 10 de octubre de 2025, VIVA Automotriz presenta una lista de las noticias más populares que están siendo discutidas actualmente por los internautas, desde el dominio de las marcas japonesas en las ventas de septiembre hasta la actualización Atto 3 de BYD, que es cada vez más rápida, y los hechos. etanol de Toyota.

Lea también: Cargar este coche eléctrico es más rápido que tomar café



1. Las 10 marcas de automóviles más vendidas en septiembre de 2025: China es cada vez más agresiva



Stand de Daihatsu en GJAW 2024

Lea también: BYD Atto 3 acaba de lanzarse antes del año nuevo



Las ventas totales al por mayor ese mes fueron de 62.071 unidades (un ligero aumento con respecto a agosto), con Isuzu y Mitsubishi Fuso controlando el comercio con alrededor de 2.000 unidades, lo que demuestra que el mercado todavía está dominado por Japón a pesar de que los vehículos eléctricos chinos están creciendo. Leer más

2. Mundo Atto 3 Recién lanzado antes del año nuevo

Lea también: La Cámara de Representantes recuerda que la política E10 de Bahlil no debe ser una excusa para el etanol



El BYD Atto 3 2026 tiene un motor mejorado de 230 kW (308 hp, 107 hp más que el anterior) a la Seal EV, además de una arquitectura de 800 V para carga rápida de 150 kW (casi el doble), una batería más grande (el peso aumenta a 1,880 kg) y nuevos diseños como tomas de aire trapezoidales, luces ahumadas, pilares D negros y llantas de 18 pulgadas. Leer más

3. Toyota revela datos sorprendentes sobre el etanol



Ilustración del llenado de gasolina en una gasolinera

Toyota apoya el E10 a partir de 2026-2027 para reducir las importaciones de combustible y las emisiones (un 65% menos, aunque la eficiencia del combustible ha caído un 30%), dijo que Indonesia hace 20 años ya podía tener motores E100 como Brasil, mientras que los motores Toyota son compatibles hasta E20 (como Innova Zenix hasta E85). Leer más