Los coches Chery penetran en Yakarta-Bali, el prestigio de los coches europeo-estadounidenses y el dominio de las marcas chinas

Jacarta – Este fin de semana, el mundo del automóvil indonesio volvió a animarse con una serie de noticias interesantes que se convirtieron en temas candentes de conversación entre los lectores. Partiendo de la grandeza móvil electricidad chery que puede viajar largas distancias sin cargar, al fenómeno único del dominio de la marca Porcelana en el mercado nacional. Aquí están los tres artículos más populares del canal. VIVA Automotriz el domingo 16 de noviembre de 2025.

1. El nuevo coche de Chery puede viajar de Yakarta a Bali sin parar en una gasolinera

Chery vuelve a acaparar la atención con su nuevo coche eléctrico que, según se afirma, podrá realizar viajes de ida y vuelta desde Yakarta a Bali sin necesidad de recargar. Su tecnología de baterías y eficiencia energética están en el punto de mira ya que supera las expectativas en su segmento. ¿Cuáles son las especificaciones y secretos detrás de esta extraordinaria habilidad? Leer más.

2. Móvil Europa y Estados Unidos es sólo el 1 por ciento, pero es un símbolo de prestigio

Se abre oficialmente el primer concesionario BMW-MINI en Indonesia

Aunque su cuota de mercado es pequeña, los coches europeos y americanos siguen siendo un símbolo de prestigio para algunos consumidores en Indonesia. Su diseño elegante, alto rendimiento y aura exclusiva lo hacen insustituible a los ojos de los entusiastas del automóvil premium. ¿Qué hace que su atractivo siga siendo fuerte a pesar de que se vende en cantidades limitadas? Leer más.

3. 1 de cada 8 coches nuevos en Indonesia es una marca china

Una fila de SUV tanque GWM

Los últimos datos muestran que las marcas de automóviles de China dominan ahora el mercado indonesio con una cuota sorprendente: uno de cada ocho coches nuevos en Indonesia procede del país de la Cortina de Bambú. Este éxito no puede separarse de las estrategias de precios competitivos y de la tecnología moderna que atrae el interés de los consumidores. ¿Continuará esta tendencia en 2026? Leer más.