Los Clippers reciben una terrible actualización sobre lesiones

La salud sigue siendo el mayor problema para la Clippers de Los Ángelesy la situación empeoró con la noticia del lunes. Derrick Jones Jr.. Se espera que se pierda al menos seis semanas por un esguince del ligamento colateral medial. La lesión ocurrió el domingo durante una derrota ante el celtas de boston cuando Jones cayó al suelo en el segundo cuarto y se agarró la rodilla derecha.

El verdadero GM informa que Jones se perderá Un mes y medio antes de que sea reevaluado, con la esperanza de regresar poco después de esa ventana. Los Clippers ya se han visto obligados a lidiar con múltiples lesiones, y Jones había brindado una estabilidad inesperada a Los Ángeles como un jugador raro en comenzar todos los juegos antes del lunes por la noche.

Kawhi Leonard Se ha perdido siete partidos seguidos y sigue sin un calendario para su regreso. Bradley Beal Recientemente fue descartado para la temporada por una fractura de cadera. Los Clippers han perdido ocho de sus últimos 10 partidos y siguen desmoronándose sin Leonard como el mejor jugador de la plantilla. La ausencia de Jones hasta enero sólo añade más preocupación por una temporada que se está acabando rápidamente.

Derrick Jones fue importante para los Clippers

Es fácil mirar la plantilla de los Clippers y asumir que su éxito depende enteramente de Leonard y James Harden. Sin embargo, Jones ha sido un contribuyente clave en ambos extremos de la cancha para el entrenador en jefe Ty Lue. Sus promedios de 10,5 puntos y 2,4 rebotes por partido no saltan a la vista en la actualidad. NBApero su impacto va más allá de la puntuación.

Jones proporcionó minutos constantes y, a menudo, defendió a los máximos anotadores del equipo contrario. Harden ahora enfrenta aún más presión y necesita tantos jugadores versátiles como sea posible para ayudarlo a anclar la ofensiva. La ausencia tanto de Jones como de Leonard hace que cada noche sea más difícil para Harden.

Jones está lanzando al 53% desde el campo y al 35% desde el rango de 3 puntos, ambos por encima de las marcas de su carrera. El jugador de 28 años ha encajado perfectamente en la identidad de los Clippers y sigue siendo un jugador ideal para Lue. El único punto positivo es que se espera que Jones regrese mucho antes del final de la temporada.

¿Podrán los Clippers sobrevivir a la pérdida de Jones?

Se suponía que la profundidad de los Clippers sería una fortaleza importante en su lucha por el éxito esta temporada. Desafortunadamente, los veteranos en los que confiaban les han fallado en gran medida. cris pablo continúa luchando por permanecer en la cancha y parece que finalmente está sintiendo los efectos del Padre Tiempo.

Brook López Está jugando minutos limitados y también muestra signos de declive. No se espera que Beal regrese hasta la próxima temporada, y Nicolás Batum sólo puede aportar mucho como actor de rol. Todos estos errores han reducido el margen de error y han obligado a todos los demás a dar un paso al frente.

La pérdida de tiempo de Jones no significa el fin de la temporada, pero se vuelve mucho más perjudicial si Leonard permanece fuera. Una vez más, la temporada de los Clippers depende de la salud de Kawhi. Su pésimo récord de 4-10 los hace caer aún más en la clasificación. Leonard necesita regresar pronto para estabilizar el barco que se hunde, o los Clippers podrían estar fuera de carrera cuando Jones vuelva a estar sano.