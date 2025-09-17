Yakarta, Viva – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) a través de la marca Tri Comprometerse con la presentación de experiencias digitales de clase mundial a través de servicios más eficientes con señales rápidas, acompañando a los clientes en toda Indonesia para explorar el mundo digital mientras desarrolla su mejor potencial.

Leer también: El servicio se recuperó, Indosat reveló inmediatamente esto



A través del programa de velocidad del premio Bombastri, la subsidiaria de Indosat quiere enfatizar la gratitud al proporcionar beneficios concretos, así como experiencias memorables para clientes leales.

El mecanismo del programa es muy fácil. Cada compra del primer paquete o recarga de cuota con un valor mínimo de 50,000 IDR, los clientes obtienen automáticamente un boleto de lotería que se enviará a través de SMS.

Leer también: Los usuarios de Innosat se quejan de que no hay señal, Internet está muerto



Los clientes también pueden obtener boletos de lotería adicionales intercambiando puntos de Bonstri a través de la aplicación BIMA+. Cuantos más puntos se intercambiaran, mayores son las posibilidades del cliente de ganar el Premio Dream.

«Los clientes son la principal prioridad. Su confianza es nuestra Fundación de Viajes, y Bombastri es una manifestación concreta de aprecio por la lealtad. Este programa también está en línea con el compromiso de TRI de continuar presentando servicios más eficientes con señales rápidas, mientras fortalece las relaciones», dijo Director y director comercial Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi, en Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Leer también: Se cocinaron 1 millón de personas, 10 mil ukm seguros



Se han preparado miles de premios atractivos, que van desde cupones de compras, consolas de juegos hasta autos eléctricos. Este año, Bombastri es más especial con el concepto de «premio de asalto, doble oportunidades», lo que brinda a los clientes múltiples oportunidades para ganar sus premios de ensueño.

Este programa tiene lugar del 1 al 31 de septiembre de diciembre. A través de Bombastri 2025, los clientes de TRI tienen una oportunidad múltiple de ganar. TRI también colaboró ​​con Blibli y Hotelmurah.com para proporcionar premios exclusivos para clientes leales.

Cada mes, los 200 redentadores principales obtienen automáticamente el premio exclusivo sin dibujar, mientras que al final del período del cliente también tiene la oportunidad de ganar el gran premio, comenzando desde el Samsung Galaxy A56 5G, Nintendo Switch 2, Asus Rog Strix G16, Vespa LX 125, hasta el automóvil dinámico de Byd Atto 1.