Los clientes aumentan un 30 por ciento para el tercer trimestre de 2025: aquí está la estrategia de BTN Prospera para impulsar el crecimiento empresarial

Jacarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) impulsar la adquisición de fondos baratos con diversas estrategias. Uno de ellos es ofreciendo un programa de ahorro y transacción para clientes BTN Prospera titulado BTN Prospera Save & Smash.

Con este programa, los clientes podrán obtener acceso mensual a un número de campos deportivos de pádel (Pista de Pádel) registrados como socios de BTN Prospera.

El director de BTN Network & Retail Funding, Rully Setiawan, dijo que la tendencia del deporte del pádel continúa creciendo rápidamente, especialmente en Yakarta y está comenzando a extenderse a otras grandes ciudades de Indonesia. Muchos de los clientes actuales de BTN Prospera están en edad productiva y también viven en grandes ciudades.

“Esto animó a BTN a colaborar con varias Casas de Pádel para lanzar el programa de ahorro “Save & Smash” de BTN Prospera con recompensas por el acceso a la pista de Pádel para apoyar estilo de vida saludable«, dijo Rully en el lanzamiento de BTN Prospera Save & Smash en Yakarta, citado en su declaración del miércoles 22 de octubre de 2025.

Rully reveló que, a través de BTN Prospera Save & Smash, BTN ofrecerá varios programas relevantes para que los clientes entusiastas del pádel aumenten sus ahorros y el crecimiento de sus transacciones, incluidas las transacciones a través de la súper aplicación Bale by BTN. Para captar nuevos clientes, BTN también llevará a cabo una Activación de Pádel en la que podrán participar el público general y la comunidad del pádel de varias grandes ciudades.

“Vemos el pádel como un deporte relevante para nuestros clientes y que se está convirtiendo ventaja competitiva para BTN Prospera, porque este deporte es relativamente emocionante y fácil de aprender para todos los grupos. «Teniendo en cuenta la tendencia de crecimiento del pádel y el entusiasmo del público por este deporte, somos optimistas de que el crecimiento en términos de financiación y transacciones de BTN Prospera será positivo», afirmó Rully.

BTN Prospera ha mostrado un crecimiento positivo desde su lanzamiento por primera vez en marzo de 2024. Hasta finales del tercer trimestre de 2025, el total de fondos de terceros (DPK) BTN Prospera creció en más de 1,5 billones de IDR, y el número de clientes aumentó un 30% en comparación con el mismo período del año pasado.