Los Cleveland Cavaliers recuperan su arma secreta

En el estado actual NBALa profundidad y los jugadores de rol son tan importantes como siempre lo han sido. En el caso del Caballeros de ClevelandEl regreso de un jugador concreto en los últimos días ha marcado la diferencia.

Cleveland abrió el año 15-14, perdiendo juegos consecutivos ante un equipo en apuros. toros de chicago equipo hace una semana. Obtuvieron victorias sobre el Avispones y pelícanos en noches consecutivaspara finalmente empezar a arreglar el barco.

Hay un tema común en estos dos juegos. Sam Merrill estaba en el suelo. El ex selección general número 60, que firmó una gran extensión durante el verano, ha sido integral cuando estuvo sano.

Cleveland ha registrado un récord de 11-3 cuando el Producto del estado de Utah Ha estado en la cancha esta temporada. Cuando estuvo fuera, solo tuvieron marca de 6-11 en general. Existe una correlación real entre sus minutos y sus victorias.

Sam Merrill es el arma secreta de los Cavs

Ganar juegos es algo difícil de hacer en la NBA, como lo vieron los Cavaliers 2025-26. Pasar de perder 18 juegos en toda la temporada a tener marca de 15-14 el año siguiente muestra cuán difíciles pueden ponerse las cosas.

Con Sam Merrill finalmente de vuelta en la cancha, está el gravedad eso está ahí con él. El escolta de 6’3 espacia las cosas de manera brillante y atrae mucha atención defensiva cuando coloca pantallas y salta hacia la línea de tres puntos.

Merrill había uno de los mejores juegos de toda su carrera anoche, terminando con 22 puntos, seis rebotes y siete asistencias. Acertó seis de sus diez intentos de tres puntos, volviendo a la forma que tenía antes de su lesión en la mano que provocó que se perdiera 14 partidos seguidos.

Durante el verano, se consideró muy sorprendente que Cleveland le pagara a Merrill como lo hizo. Sólo pudieron elegir entre él y tu jeromequien tuvo una temporada increíble como reserva principal de los Cavs.

Se tomó la decisión de pagarle al tirador, en lugar del creador de juego. Jerome todavía tiene que vestirse para Menfis esta temporada. Mientras tanto, está Merrill, con quien el equipo gana casi el 80% de sus juegos.

Merrill da a los Cavs el impulso que tanto necesitan de cara a la Navidad

Darío guirnalda finalmente ha comenzado a salir de su mala racha de un año para lograr números importantes para los Cavs. David Mitchell está anotando el balón a un ritmo que no lo ha hecho en toda su carrera.

Jaylon Tyson Ha jugado un baloncesto fuerte, ya sea como titular o saliendo del banquillo. Añadiendo a Sam Merrill al alineación inicial en el juego con el pelícanos hizo toda la diferencia. Los tiros comenzaron a caer tan pronto como comenzó el juego, lo que demostró que Kenny Atkinson fue sabio al tomar la decisión de corregir los primeros cinco.

También está claro que De’Andre Hunter parece más cómodo en un papel de reserva. Ciertamente falta el equipo. Evan Mobley por el momento, pero ganar partidos en su ausencia como lo han estado haciendo con una ofensiva como esta es fundamental.

Los 22 puntos y siete asistencias de Merrill en la noche contra Nueva Orleans ayudaron a darle al equipo el impulso que necesitaba. Y se dirigió al enfrentamiento del día de Navidad con el KnicksPor fin vuelve a haber optimismo dentro de los Cavaliers.

Los Knicks no serán una tarea fácil, pero Cleveland está más preparado que nunca. El partido del día de Navidad a las 12:00 en MSG será una televisión imperdible.