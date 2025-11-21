Los ciudadanos irresponsables contribuyen en gran medida al caos de la ciudad







Para librar al lado occidental de Estación de tren de Borivli Debido a la congestión del tráfico, la Corporación Municipal de Brihanmumbai y la policía de tránsito de Borivli han bloqueado 12 cruces en un tramo de 100 metros de la carretera SV.

Según la policía de tránsito, miles de vehículos circulan diariamente por este tramo. Hay retrasos en recorrer esta distancia debido a que los peatones cruzan la calle corriendo y cruzan en varios cruces. Un oficial de la policía de tránsito afirmó en el informe que decidieron bloquear todos los espacios utilizados por los peatones para cruzar la calle, y que estos 12 espacios debían tener cierres permanentes.

Se han colocado barricadas y vallas para impedir que la gente trepe. Esto ha hecho lugareños felicesya que recorren esa distancia más rápido y con menos problemas. Algunos de ellos tomaban carriles estrechos como atajos para llegar a tiempo a sus destinos, lo cual no es una buena idea en absoluto.

Existe una necesidad real de observar varias áreas con mucho tráfico, especialmente tramos de carreteras difíciles, y evaluar si las personas que trepan por divisorias cortas o incluso por brechas están ralentizando el tráfico, representando un peligro no sólo para ellos sino también para los demás, al cruzar la carretera en medio del tráfico en movimiento.

Si bien algunos divisores son bajos, las personas pueden trepar por ellos. A veces, las barras de las cercas han sido torcidas y rotas para que la gente pueda pasar a través de ellas. Hay brechas entre la infraestructura anti-cruce que permite a las personas atravesarlas.

Los que cruzan tienen prisa y cualquier hueco les conviene. Intentan superarlo utilizando lagunas en infraestructura vial y explotar los espacios.

Si bien las reparaciones son importantes y cerrar las brechas se vuelve vital, las personas necesitan puntos de cruce legítimos para su seguridad. Los cruces se hacen por una razón, las barricadas se instalan por otra razón más, así que cumpla con las reglas. Como dicen, tenga cuidado con la brecha, por todas las razones correctas.





