Los ciudadanos indonesios perdieron 7 billones de IDR en dinero debido a una estafa financiera, OJK enfatiza la importancia de la alfabetización y la educación

Jacarta – Autoridad de Servicios Financieros (FSA) informe fraude (estafa) Las finanzas del país son muy preocupantes. Las pérdidas totales acumuladas del pueblo indonesio debido a inversiones fraudulentas, préstamos ilegales en línea (pinjol) y fraudes disfrazados de servicios financieros alcanzaron los 7 billones de rupias.

La directora ejecutiva de Conducta Empresarial de Servicios Financieros, Educación y Protección del Consumidor, Friderica Widyasari Dewi, explicó que el número de informes recibidos por el Centro Antiestafa de Indonesia (IASC) fue de 299.237 quejas durante el período del 22 de noviembre de 2024 al 16 de octubre de 2025. Con un total de fondos bloqueados que alcanzaron los 376.800 millones de IDR.

«El año pasado, gracias a Dios, establecimos el Centro Antiestafa de Indonesia (IASC), que hasta ahora en menos de un año ha recibido más de 270 mil informes y la cifra de pérdidas es de 7 billones de rupias. Es una cifra muy grande y nosotros (OJK) estamos muy preocupados», dijo la mujer conocida como Kiki en una sesión de debate sobre la protección del consumidor y de la comunidad en el sector de servicios financieros en Purwokerto el sábado 18 de octubre de 2025.

Kiki dijo que Java Occidental fue la provincia que reportó más fraude financiero con 61.857 denuncias. Los datos sobre recepción de denuncias en los nueve meses de 2025, las denuncias de endeudamiento ilegal alcanzaron 3.051 casos mientras que las inversiones ilegales fueron 631 casos.

Los modos de fraude financiero varían mucho, desde transacciones de compras en línea, fraude de ofertas de trabajo, phishing hasta estafas amorosas. Kiki también hizo un llamamiento al público a tener más cuidado y realizar controles repetidos.

«Por eso instamos a todas las personas a tener más cuidado. Básicamente, si queremos transferirnos al extranjero, pensemos dos veces, tres veces, (hasta) diez veces, es cierto o no. Tengan cuidado, comprueben y vuelvan a comprobar», preguntó Kiki.

La sofisticación de la inteligencia artificial (IA), que tiene la capacidad de imitar las voces y rostros de otras personas, es una oportunidad estafador lanzar la acción. Los autores de este delito admitirán ser funcionarios o actuar por cuenta de algún organismo, como Casas de Empeño, Aduanas y Impuestos.

«Este es un fenómeno que ocurre en casi todos los países del mundo, incluso cuando los reguladores se reúnen para discutir en varios foros internacionales, esta estafa se convierte en un tema muy candente y estos reguladores comparten entre sí lo que se puede hacer para prevenir e incluso combatir estas estafas», explicó Kiki.