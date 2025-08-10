Los ciudadanos de PLN Wanti-Wanti prestan atención a la distancia segura para instalar los atributos de aniversario indonesio con la red eléctrica

Yakarta, Viva -Este del 80º Día de la Independencia de Indonesia, PLN pidió a la comunidad que mantuviera una distancia segura al instalar atributos de independencia indonesia desde la red electricidad.

Gerente General de PLN UID SUSSELRABAR EDYANSYAH en Makassar, invita al público a seguir cuidadosamente para que la celebración de la independencia sea animada sin un incidente.

«Realmente apreciamos el entusiasmo de la comunidad al animar Cabaña. Sin embargo, también apelamos a la instalación bandera Y las pancartas se llevan a cabo de manera segura, al menos 3 metros de la red eléctrica «, dijo, el domingo 10 de agosto de 2025.

También enfatizó que el espíritu de independencia debe estar en línea con la conciencia de la seguridad. «Mantener una distancia segura de la red eléctrica es un paso simple, pero es muy importante prevenir riesgos como cortocircuito o descarga eléctrica», agregó Edyansyah.

Esta apelación fue transmitida porque agosto siempre fue sinónimo del espíritu de independencia. Cada rincón de la ciudad, banderas y pancartas rojas y blancas revoloteando, lo que indica una sensación de amor por la patria. Sin embargo, detrás de esto animado, hay cosas importantes que a menudo escapan de la atención, a saber, la seguridad al instalar atributos de celebración cerca de la red eléctrica.

Edyansyah agregó que PLN no solo apeló, sino que también realizó patrullas y socialización activamente para que las personas se preocupen más por la seguridad de la electricidad.

«Queremos que esta celebración de la independencia esté llena de alegría. Si hay pancartas o banderas que están demasiado cerca de la red eléctrica, repórtela inmediatamente a través de PLN Mobile o Contact Center 123», dijo.

Según él, el espíritu de la cooperación mutua en el impulso de la independencia del 80º RI para que esta celebración siga siendo segura y cómoda para todos. (Hormiga)