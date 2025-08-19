Los ciudadanos de Malasia fueron atrapados con 60 paquetes de metanfetamina en una maleta, pagado RP. 80 millones de unas vías

Yakarta, Viva – Dirección de crímenes Drogas Agencia de investigación penal Polri arrestando a los ciudadanos de Malasia (WN), Alexander Peter con orgullo Steven (23), a quien se sospecha que es mensajero red Drogas internacionales.

Fue encontrado con 60 paquetes de metanfetamina ocultos en varias maletas en Surabaya. Director de delitos de narcóticos Bareskrim La Policía Nacional, el general de brigada Eko Hadi Santoso, enfatizó que este caso estaba relacionado con los sindicatos de couns.

«Divulgación del tráfico ilícito de narcóticos de metanfetamina en la Red Internacional de Malasia -Jakarta -Surabaya», dijo Eko, martes 19 de agosto de 2025.

Brigadier General Police Eko Hadi Santoso Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Los oficiales confiscaron evidencia de dos lugares diferentes. En el apartamento P3 del sótano, encontró 20 paquetes de metanfetamina en una maleta negra y 10 paquetes en una maleta gris. Luego, en la sala de apartamentos 1109 Unidad 1109, la policía volvió a encontrar 30 paquetes de metanfetamina en una gran maleta negra.

A partir de los resultados del examen, Peter afirmó solo el servicio de mensajería gobernado por ‘BOS’ a través de la aplicación de señal y WhatsApp. Ha llevado a cabo una misión similar tres veces en Indonesia. «Al sospechoso se le ordenó entregar una maleta que contenía metanfetamina que se había preparado previamente», dijo Eko.

A cambio, a Peter recibió una carretera de 500 Ringgit Malaysian y se le prometió una tarifa de hasta 20,000 ringgit o equivalente a Rp80 millones para un envío. Ahora la investigación criminal todavía está buscando la gran red detrás de la circulación de metanfetamina en esta cantidad masiva.