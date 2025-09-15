Los cineastas israelíes advierten que un boicot de la industria dañará a los disidentes

La semana pasada, casi 4,000 nombres de la industria del entretenimiento, incluidos Estrellas de Hollywood como Emma Stone y Joaquin PhoenixFirmó una petición pidiendo un boicot de las instituciones de cine israelíes «cómplices en los crímenes de guerra» en Gaza. En los premios Emmy de anoche, Javier Bardem llamado para un «bloqueo comercial y diplomático y sanciones contra Israel». Sin embargo, muchos de los miembros de la industria del cine y la televisión de izquierda de izquierda del país están apoyando la paz y el gobierno israelí bajo su propio riesgo.

El martes, se espera que la Academia Israelí de Cine y Televisión, que reúna a casi 1,100 cineastas, productores y actores, presente «El mar«,» Un drama desgarrador sobre un niño palestino que arriesga su vida para ir a la playa por primera vez en Tel Aviv, para la carrera de largometrajes internacionales de los Oscar. «The Sea» es una de varias películas ferozmente anti-guerra, junto a Nadav Lapid«SÍ» y el «Oxígeno» de Netalie, que fueron apoyados por Israel Film Fund.

Ese organismo, que se erige como la principal fuente de financiamiento del país para las películas israelíes y palestinas, está amenazado por el boicot porque es un fondo público, a pesar de que opera independientemente del gobierno. Tiene un largo legado para apoyar películas de voces liberales, como «Waltz with Bashir» de Ari Folman, «Líbano» de Samuel Maoz y más recientemente «Sí», que se estrenó en la quincena de los directores de Cannes y fue descrito por Variedad Critic Guy Lodge como un «Ataque abrasador contra el nacionalismo israelí. «

«Los festivales y los fondos enfrentan presión política», dice Eliran Elya, un cineasta israelí que preside el Gremio de Directores Israelí. «Pero han mantenido una impresionante independencia creativa y continuaron apoyando obras que son críticas con el establecimiento».

Según la ley cinematográfica local votó hace más de 25 años, las subvenciones del Fondo de Cine de Israel se asignan a los cineastas basados ​​en el mérito artístico de sus proyectos sin interferencia de los funcionarios del gobierno. Y a diferencia de Francia, donde el Jefe Nacional de la Junta de Cine es designado por el gobierno francés, el jefe del Fondo de Cine de Israel, actualmente Noa Regev, es votado por un comité de selección independiente.

«A lo largo de los años, si ves la cosecha de películas que salieron de Israel, son los más críticos de la sociedad israelí y están mirando en el conflicto», dice Eitan Mansuri, un productor líder cuyas películas de Banner Spiro produjeron «Foxtrot» y, más recientemente, la serie «No Man’s Land».

Los festivales locales también han tomado riesgos para mostrar películas que han disgustado funcionarios del gobierno. El Festival de Cine de Jerusalén, que también está directamente amenazado por el boicot, recientemente mostró «sí» a pesar del rechazo de los políticos locales.

«Unos días antes de la proyección, los organizadores del festival de Jerusalén habían recibido una carta de dos ministros del gobierno que exigieron que se retirara de la alineación, diciendo que se burla o desprecia o no muestra respeto por el patriotismo y el heroísmo israelí, todo tipo de tonterías», dice LaPid dice Variedad. » El Festival de Jerusalén podría haber sacado mi película en ese momento y la culpó a los políticos, pero se arriesgaron, sabiendo que también podría conducir al cierre del festival «.

Elya lamenta que «los cineastas en Israel ya enfrentan limitaciones» y amenazas de censura «porque la financiación es pública. Y luego, además, las industrias en el extranjero están boicoteando a los creadores israelíes».

«Somos golpeados tanto desde adentro como desde afuera», agrega Elya, quien anteriormente dirigió la película «Rainbow» sobre su propia experiencia como soldado de las FDI. «Mi objetivo era mostrar las difíciles consecuencias de la guerra. Para mí, el arte está destinado a abrir una conversación. Es una forma de unir y buscar soluciones a las crisis, no empeorarlos».

Mansuri, que comenzó a protestar contra el gobierno israelí antes de que comenzara la guerra, dice que si bien entiende la necesidad de la comunidad internacional para hacer una declaración fuerte, es «dañar a las únicas personas que son la voz de la democracia, la voz de la razón, la voz del liberalismo, la voz de la paz. Eso es lo que está haciendo al boicotear a los artistas, la película y la televisión de la televisión Israel».

También hay muchos puentes entre creativos israelíes y artistas palestinos. «Las mayores colaboraciones están sucediendo en un nivel artístico, en cine y televisión», dice Mansuri, citando proyectos como «Paradise Now», «Ajami», «Tzimaon», «Nuestros chicos», «Tel Aviv on Fire» y «En el medio».

Mansuri argumenta que las personas que serán lastimadas por el boicot «son aquellas que luchan por contar las historias de este conflicto, aquellos que están trayendo esas historias al mundo durante años».

Técnicamente, la película de Lapid podría enfrentar un boicot de distribuidores y festivales porque recibió financiamiento del Fondo de Cine de Israel. Sería irónico ya que Lapid, que ha vivido en París durante varios años, es uno de los oponentes más vocales del gobierno israelí. La realidad es que a pesar de haber ganado el oso dorado en Berlín con «sinónimo» y un premio en Cannes con «Ahed’s Knee», Lapid luchó para financiar su última película «Sí» y presentó su guión al Fondo de Cine de Israel en 2022 para despegar el proyecto. Trabajando con la productora francesa Judith-Lou Levy, había recaudado casi el 60% del financiamiento fuera de Israel cuando estalló la guerra en Gaza y la mayor parte colapsó durante la noche. Finalmente, un segundo productor francés, Hugo Selignac de Chi-Fou-Mi, intervino durante la postproducción y trajo $ 1 millón para completar el financiamiento.

«A partir del 7 de octubre, todo se cerró y fue bloqueado. Debido a que es una película que toma riesgos reales, todo se volvió inaccesible», dice Lapid. «La gente no quería lidiar con eso, no ser de una posición ideológica sino por su miedo. Fue como las personas que ven un ratón y trepan en una silla y gritan».

Lapid no es el único que experimentó el rechazo después del 7 de octubre. Los directores y productores israelíes dependen cada vez más de las fuentes de financiación locales porque los socios internacionales se están poniendo de pie frío, lo que Mansuri atribuye principalmente al temor de lastimar su imagen o perder dinero, aunque también hay casos en los que la negativa a trabajar con un israelí está políticamente motivado. Él dice que la reacción violenta contra Israel ha alcanzado tal punto que podría ser imposible atraer coproductores o financiar desde el extranjero.

«Nadie lo está diciendo en voz alta, pero está sucediendo bajo tierra», dice Mansuri. «Pero lo entiendo. Era jefe de un fondo de cine en Finlandia. Me diría a mí mismo: ‘OK, esta coproducción israelí es brillante, pero si me subo a bordo, ¿qué dice sobre mí o sobre nuestro fondo de cine, y qué calor nos traería si colaboramos con Israel ahora? Significa que estoy eligiendo un lado, ¿verdad?» »

Aunque bien podría sufrir el boicot, Lapid dice que «realmente aplaude» la iniciativa de la petición. Pero, al igual que otros creativos israelíes, teme que tenga un «impacto cero» en la guerra porque «a las personas en Israel no les importa lo que piense a Emma Stone» y «no les importa el destino de la industria cinematográfica israelí, aparte de algunas comedias muy populares que no están destinadas a ir al extranjero».

Lapid desea que los cineastas israelíes serían tratados de la misma manera que los directores rusos o iraníes, y argumenta que los cineastas son vistos como cómplices de los crímenes de guerra debido al área gris que proviene de «una falta de sanciones políticas contra Israel».

«Creo que Israel debería haber sido sancionado de la misma manera que Rusia ha sido sancionada, y eso no debería ser hecho por Emma Stone, sino por Emmanuel Macron», dice, sugiriendo que si Israel hubiera sido sancionado, los cineastas locales que buscan socios internacionales y tragamonedas del festival se percibirían de manera diferente.

«Lo que está sucediendo con el cine israelí es la consecuencia de la impunidad que Israel ha disfrutado a nivel político», dice. «Dado que los líderes políticos europeos no están haciendo nada, los directores de festivales israelíes y los directores de fondos están atrapados entre la sensación de que se debe hacer algo y la presión de una cierta audiencia».

Michal Aviram, que vive en Portugal y es uno de los escritores de la exitosa serie global «Fauda», dice que el llamado a boicot podría aislar la comunidad local de cine y televisión, que ya está alienada del gobierno israelí. «Necesitamos ayuda internacional para detener la guerra», dice ella.

«Las personas que firmaron la petición no entienden que están jugando a manos del gobierno israelí, que sigue tratando de quitar los fondos de todos esos cimientos y quiere cerrar Docaviv y el Festival de Jerusalén porque han sido criticados por el gobierno y se expresan el sufrimiento de nuestros» enemigos «», agrega Aviram.

Hace solo un par de días, las noticias se dieron cuenta en el periódico local Hareetz de que el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí había congelado el presupuesto para la cooperación internacional y las relaciones públicas. El corte será perjudicial para el sector cultural israelí que ha buscado construir puentes con la comunidad cinematográfica internacional, dice una figura de la industria israelí que prefería permanecer en el anonimato por temor a las represalias.

«Esto demuestra cómo estamos siendo arrebatados de ambos lados y cómo el gobierno israelí aprovechará la oportunidad para aislarnos aún más», dice la fuente.

Citado en Hareetz, un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el recorte presupuestario es un «tipo de suicidio» porque limitará los contactos con las muy pocas personas que aún están dispuestas a trabajar con Israel. «Estás cerrando la puerta incluso a aquellos que están dispuestos a trabajar con nosotros», dijo a The Local Outlet.

Silenciar a los artistas y cineastas israelíes también podría conducir a una mayor intolerancia y sesgo dentro de la sociedad israelí, sugiere Aviram.

«En Israel, si no quieres ver lo que está pasando en Gaza, no lo harás», dice ella. «No lo ves en los principales medios de comunicación. Por lo tanto, el trabajo de los artistas es vital y es importante no cerrarnos, comunicarse con la gente de Israel. Necesitamos trabajar juntos».