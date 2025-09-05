Los cineastas canadienses indígenas revelan un récord de ocho fotos en Toronto

Los cineastas canadienses indígenas llegaron a Toronto con un récord de ocho títulos de adquisición que se estrenan en los hilos del programa, lo que aumenta el espacio de mercado e impulso al demostrar que la narración de cuentos basada y respaldada por sus comunidades se conecta con compradores globales y audiencias.

La 50ª edición de Toronto se desarrolla a medida que la comunidad cinematográfica más amplia llora el fallecimiento del actor de Oneida Graham Greene (nacido en la Reserva de Seis Naciones en Ontario), quien levantó historias indígenas a lo largo de su carrera. En los primeros 25 años del festival, el público tenía más probabilidades de ver a un actor indígena que el nombre de un director indígena en la pantalla grande, salvo por la programación, a partir de fines de la década de 1970, de películas de la aclamada documentalista Alanis Obomsawin.

En 2001, el director de Inuk, Zacharias Kunuk, abrió el concepto de época con su cámara de la épica ganadora de «Atanarjuat: The Fast Runner». La célebre película, que también ganó la mejor película canadiense de Toronto ese año, fue la primera característica escrita, dirigida y actuó completamente en Inuktitut; y la compañía de producción mayoritaria propiedad de inuit ahora llamada Kingulliit Prods. – Presentar la «Uiksaringitara (marido equivocado)» de Kunuk la próxima semana – fue uno de los precursores inspiradores de la industria de la pantalla indígena de hoy.

«Hago mi llamada de casting en la comunidad, en todo Nunavut. Encuentro personas que conocen las viejas palabras», dice Kunuk. Su nueva película, ambientada en 2000 a. C., se basa en historias, personajes (incluido un troll memorable) y prácticas aprendidas durante miles de años a través de la tradición oral en todo el norte. «Me concentro en el paisaje que conozco. Siguimos nuestros propios estándares, dejamos caer la cámara al nivel del suelo, disparamos durante la hora dorada de la luz del día las 24 horas. Nuestros ancianos saben cómo hacer herramientas y pantalones de piel de foca de la manera correcta. Esta vez usamos nuevos actores y los viejos actores los entrenaron».

Muchas películas en la pizarra de este año muestran artistas notables en otros campos artísticos, música en particular. «Levers» de la directora Rhayne Vermette, sobre una comunidad sacudida por una explosión que trae una oscuridad total, presenta una partitura del artista de Sound Winnipeg Bret Parenteau. La leyenda del rock canadiense y el artista de Mohawk, Tom Wilson, escribieron música para Shane Belcourt y el documental de Tanya Talaga «Ni-Naadamaadiz: Red Power Rising», que rastrea la larga ocupación armada liderada por la juventud en Kenora, Ontario, en 1974. Y la música original para Darlene Naponse «Aki» de «Aki» de Darki «, después de Hertario, fue Componed By Hertario, en su hogar, en Home Northern. violonchelista en demanda Cris Derkson.

La tercera característica del cineasta de dos espíritu de L’Nu Bretten Hannam, la película de plataforma «Sk+Te’kmujue’katik (en el lugar de los fantasmas)», en la foto de arriba, es una historia fantasma sobre dos hermanos Mi’kmaw que se reunen después de un espíritu malicioso, y debe visitar un bosque donde colapsan el tiempo. La música es de aclamado tenor, compositor y musicólogo Jeremy Dutcher, miembro de Neqotkuk (Tobique First Nation). «Hay componentes del lenguaje ancestral en su música, que es apropiado para nuestra historia sobre los antepasados ​​y descendientes», dice Hannam.

«Los titulares de conocimiento, nuestros mayores, hablan sobre cómo el bosque es nuestro primer maestro. Da refugio. Da comida. Enseña lecciones. Entonces, poner esta idea en una película, pregunto, ¿qué pasa si este bosque te da lo que necesitas para sanar?» Continúan. «Pero no todo es sol y arcoiris: debes mirar en lugares oscuros y participar con recuerdos o trauma desagradables». Magnify está manejando ventas estadounidenses e internacionales.

La notable cineasta de Cree Tasha Hubbard («Singing Back the Buffalo») recurrió a sus habilidades documentales para su debut narrativo que dirigía «Meadowlowlarks». Basado en su Doc 2017 «Birth of a Family», el drama sigue a cuatro hermanos Cree que se reúnen por primera vez en sus años cincuenta en Banff, después de estar separado por la política racista conocida como la primicia (20,000 niños indígenas tomados por el gobierno de sus familias y adoptar entre 1955 y 1985).

«En el documental, no pude explorar ciertas cosas debido a los límites que había negociado con los sujetos», dice Hubbard. «Pero vi el potencial de una exploración más íntima de los impactos». Betty Ann Adam, una de las asignaturas documentales, se unió como productora ejecutiva. «Ella dirigió un grupo focal de 60 sobrevivientes de SCOOP que leyeron el guión y discutieron las cosas que resonaron, y lo que pensaron que podría faltar».

El elenco, Michael Greyeyes, Carmen Moore, Alex Rice y Michelle Thrush, encontraron elementos de sí mismos en sus personajes, dice Hubbard. «En nuestra experiencia indígena colectiva, hay trabajo que todos estamos haciendo para reconectarnos debido a las complejidades de las formas en que nos han impactado». Mongrel Media es el distribuidor canadiense.

El romance del mismo sexo de Gail Maurice («Rosie») «Blood Lines» es una historia de amor para su cultura y lenguaje. «Es el primer largometraje en el idioma Michif», dice Maurice, uno de los aproximadamente 1,130 oradores del mundo. «Necesitaba encontrar hablantes auténticos porque no puedes memorizar un idioma, la emoción no aparece». La película, anotada por el prolífico compositor de pantalla Red River Métis Justin Delorme, se distribuye por elevación en Canadá.

El debut como director de la primera nación de Walpole Island First Nation, Eva Thomas, debut como director, «Nika & Madison», basada en su corta «luz roja» de 2023 Toronto, convierte una historia de Gals on-the-Run en una exploración del racismo sistémico y una amistad de opuestos. «La comunidad indígena y la aplicación de la ley en Canadá tienen una relación muy complicada», dice ella. «La gente a menudo piensa en la policía como un lugar de protección, pero para los pueblos indígenas ese no siempre es el caso». Canoe Films está manejando ventas estadounidenses e internacionales.

Con una variedad de títulos de Canadá, EE. UU. Y el mundo en juego, la red global de la Alianza del Cinema Indígena en tierra, y las sesiones de la conferencia de la industria, las sesiones de la conferencia de la industria, Toronto ofrece una visión general de los creadores de pantalla indígenas más emocionantes y las historias, los problemas y el talento que inspiran su trabajo.

Además de ocho películas de Canadá, y el tan esperado noir de Tulsa Set «The Lowdown» (FX) del creador de «Reserva», protagonizada por Ethan Hawke y estrenándose en horario estelar, aquí hay cuatro títulos más administradores del mundo. Jason Ryle, el programador de Cinema indígena global de Toronto (también programador internacional del Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda) Variedad el lowdown.

Primetime: «Una boda sámi / Heajastallan-rryllupsfesten» (Noruega) D. Åse Kathrin Vuolab, Pål Jackman. «Teniendo lugar en la comunidad de Sámi más grande del mundo, esta se basa en la comunidad y la cultura y también es fresca, divertida e irreverente», dijo Ryle. «Es universalmente accesible para cualquiera que esté familiarizado con pequeñas ciudades o familias desordenadas». (Reinventar ventas internacionales)

Pecha central: “La hija del condor / la hija Cóndor (Bolivia, Perú, Uruguay) D. Álvaro Olmos Torrico.“ (Productor) Diego Sarmiento, cuyo cuerpo de trabajo de la compañía es amado en Berlín y otros grandes festivales, es Qucua y el director también es del descenso de Quechua. Esta historia asombrosamente hermosa de partería ambientada en los Andes bolivianos se reproducirá bien para el público «.

Descubrimiento: «Mārama» (Nueva Zelanda) D. Taratoa Stappard. «Llamamos a esto un gótico maorí, porque tiene lugar en North Yorkshire en el siglo XIX, un lugar inesperado para los personajes indígenas. Se trata de la búsqueda de una mujer de la verdad de su familia, y los temas más grandes son el impacto de la colonización. Y se vuelve fabulosamente gruesel y grotesco». (MPI Media Group)

Tiff Docs: «Powwwow People» (EE. UU.) D. Sky Hopinka. «Sky subvierte esta lente etnográfica que históricamente se ha convertido en pueblos indígenas. En lugar de grabar un powwow, trabajó con bailarines, cantantes, vendedores y miembros de la comunidad para cocrear un powwow en forma de cine».