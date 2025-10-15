Los cinco países más fríos del mundo en 2025, las temperaturas pueden caer por debajo de -80°C

VIVA – No todos los lugares del mundo están iluminados por el calor del sol. Hay zonas asi frío hasta que se siente como otro mundo, lleno de hielo, fuertes vientos y temperaturas en las que es casi imposible vivir para los humanos.

Estos países no sólo son fríos, sino que también desafían los límites de la capacidad de la humanidad para sobrevivir. Lanzando desde Vanguardiaaquí hay cinco país más frío en un mundo conocido por sus temperaturas extremas.

1. Antártida

Nada se puede comparar con el frío de la Antártida. Esta región ostenta el récord como el lugar más frío del mundo con una temperatura media anual de alrededor de -56,7°C, y la temperatura más baja jamás registrada fue de -89,2°C. Casi no hay residentes permanentes en el continente, sólo investigadores que viven en estaciones de investigación para estudiar su clima y ambientes extremos. Aunque es dura, la belleza de las formaciones de hielo y los paisajes blancos hacen que la Antártida luzca impresionante.

2. Rusia

Como país más grande del mundo, Rusia tiene un vasto territorio, la mayor parte del cual está cubierto de nieve y temperaturas extremas. En Siberia, el invierno parece no terminar nunca. La temperatura media en Rusia ronda los -5°C, pero en algunas ciudades como Oymyakon, las temperaturas pueden bajar a -50°C o incluso menos. La ciudad es conocida como el asentamiento más frío del mundo que todavía está habitado por humanos.

3. Canadá

Canadá también es famoso por sus inviernos largos y escalofriantes. La temperatura media anual del país ronda los -5,3°C, y en las regiones del norte, como Yukon y Nunavut, las temperaturas extremas pueden alcanzar los -63°C. Aun así, la sociedad canadiense logró adaptarse bien. Los deportes de invierno como el hockey sobre hielo, el esquí y el snowboard forman parte de su estilo de vida, mientras que las grandes ciudades se mantienen vivas con un ambiente cálido en pleno invierno.

4.Mongolia

Mongolia es conocida por sus vastas llanuras esteparias y su clima muy frío en invierno. La capital, Ulán Bator, es la más fría del mundo, donde las temperaturas pueden descender hasta los -40°C. Cuando llega el invierno, la pradera normalmente verde se convierte en un tranquilo y hermoso mar de hielo. Los mongoles están acostumbrados a vivir de forma sencilla en casas tradicionales llamadas gers que pueden soportar el frío extremo.