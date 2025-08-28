Los cigarrillos ilegales amenazan a la industria del tabaco, el DPR le recordó al estado que perdiera billones

Yakarta, Viva – El surgimiento de la circulación cigarrillos ilegales En Indonesia nuevamente se convirtió en una grave preocupación. Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes XI, Mohamad Hekal Bawazier, enfatizó que la acción firme debe llevarse a cabo de inmediato para proteger a la industria tabaco (IHT), el sector intensivo laborista que ha sido uno de los principales apoyos de los ingresos estatales.

Leer también: Iqos iluma I: nuevos dispositivos de calefacción de tabaco con características innovadoras



Según Hekal, la entrada de cigarrillos ilegales, incluidos los productos que se originan en el extranjero, no solo perjudica los ingresos estatales, sino que también debilita la competitividad de la industria del tabaco doméstico.

«En mi opinión, ayudaremos a la industria del tabaco nacional al controlar los cigarrillos ilegales. El aumento de los cigarrillos ilegales, incluidos los cigarrillos ilegales del extranjero, circula mucho y dificulta la industria del tabaco nacional», dijo en una declaración oficial el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: Confíe en el impuesto especial del cigarrillo, Sri Mulyani está dirigido a los recibos aduaneros de RP. 334 billones en 2026



La principal contribución de IHT a los ingresos estatales

La industria del producto del tabaco se conoce como el principal contribuyente a los ingresos estatales a través de Tobacco Exise (CHT). Los datos de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC) señalaron que los ingresos de CHT en 2024 alcanzaron RP216.9 billones, o alrededor del 73 por ciento del impuesto especial de impuestos especiales totales.

Leer también: Aduanas y impuestos especiales abren sus voces sobre el reconocimiento viral de Camerún que perdió USD 5,000 después de ser examinado por oficiales



«Los ingresos por impuestos especiales de los cigarrillos generalmente están por encima de las rp. 200 billones, e incluye aproximadamente el 73 por ciento de los ingresos por impuestos especiales totales. Es decir, la contribución es muy grande, por lo que esta industria debe protegerse. Si el control en el campo se lleva a cabo bien, los ingresos estatales pueden aumentar», explicó HEKAL.

Con este papel estratégico, el DPR considera que el gobierno no se descuida en el mantenimiento del ecosistema de la industria del tabaco. La existencia de cigarrillos ilegales que se temen cada vez más erosionarán la gran contribución del IHT al Tesoro del Estado.

Los cigarrillos ilegales continúan aumentando

Aunque la contribución de IHT es tan grande, los desafíos serios provienen de los cigarrillos ilegales cada vez más extendidos. DJBC señaló que en 2023 había 253.7 millones de cigarrillos ilegales que se aseguraron con éxito. Este número saltó bruscamente en 2024, alcanzando 710 millones de tallos con un valor de pérdida estatal estimado de RP1.1 billones.

Esta figura muestra que a pesar de que la acción se ha llevado a cabo, la circulación de cigarrillos ilegales aún está lejos de controlarse. Estas condiciones hacen que el gobierno tenga que trabajar más duro para fortalecer la supervisión.

Aliento para Aduanas

Hekal solicitó que la Dirección General de Aduanas y Impuestos Especiales que acabara de cambiar el liderazgo para mostrar un compromiso real en el ajuste de la supervisión y el control. «Estas violaciones dificultan el aumento de los ingresos estatales de los impuestos especiales e interrumpiendo la industria del tabaco doméstico», dijo.

Con un aparato más asertivo, se espera que el aumento de la circulación de cigarrillos ilegales pueda reducirse, al tiempo que proporciona espacio para que la industria del tabaco nacional continúe desarrollándose.

Protección para agricultores y pequeñas empresas

Además de la acción en el campo, Hekal también enfatizó la importancia de las políticas a favor de la sostenibilidad de IHT en su conjunto. Consideró la protección contra agricultores de tabaco Y las pequeñas empresas en la cadena de suministro industrial también deben ser una preocupación del gobierno.

«Hay algunas propuestas que aún deben estudiarse. Pero, hay algo que puede tener un impacto en la industria y algunas son para los agricultores», agregó.

Con la política correcta, se espera que el ecosistema IHT pueda continuar funcionando de manera equilibrada, no solo beneficiar al país a través de impuestos especiales, sino que también proporciona protección para millones de trabajadores que dependen de este sector.

La necesidad de soluciones a largo plazo

HEKAL enfatizó, el gobierno no era suficiente para confiar únicamente en la acción contra los cigarrillos ilegales. Se necesita una estrategia completa a largo plazo, que va desde las políticas de precios, la supervisión de distribución, hasta la educación y la comunidad.

Si esto se lleva a cabo de manera consistente, entonces se puede mantener la continuidad de la industria del producto del tabaco, al tiempo que garantiza que los ingresos estatales se mantengan estables en el futuro.

Se ha demostrado que la industria del producto del tabaco es una de las troncales de la economía nacional. Pero sin una supervisión estricta de cigarrillos ilegales, la principal contribución producida por este sector tiene el potencial de erosionarse. El DPR enfatizó que los pasos rápidos y firmes del gobierno eran la clave para mantener la estabilidad de este sector intensivo laborista.