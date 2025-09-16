Los científicos usan aceite de cocina para extraer plata de los desechos electrónicos







Científicos de la Universidad de Helsinki y la Universidad de Jyvaskyla en Finlandia Han encontrado que la plata de los desechos electrónicos se puede recuperar utilizando ingredientes de cocina comunes como el aceite vegetal y el peróxido de hidrógeno.

Este método sostenible y escalable publicado en la revista de ingeniería química podría cambiar la forma en que extraemos metales preciosos de nuestras crecientes pilas de basura electrónica. Los ácidos grasos que se encuentran en aceites como girasol o aceite de oliva se mezclan con peróxido de hidrógeno. Cuando se calienta ligeramente, disuelve la plata de las tablas de circuito antiguas, cables o conectores de teclado.

Usando acetato de etilo, una alternativa mucho menos tóxica a los solventes industriales, la plata se recuperó en forma sólida. A diferencia de los métodos tradicionales, esta técnica evita la escorrentía tóxica y el aire contaminación. Silver impulsa varios dispositivos de uso diario, como teléfonos, paneles solares, vehículos eléctricos e incluso tecnología médica. Sin embargo, menos del 20 por ciento se recicla.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente