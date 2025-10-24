Los científicos producen electricidad con agua y presión.







Investigadores en Alemania han desarrollado una forma novedosa de generar electricidad utilizando agua y presión aprovechando el poder de la fricción dentro de los poros más pequeños del silicio. Los científicos han descubierto que la energía mecánica se puede convertir en energía eléctrica mediante la generación triboeléctrica.

El nuevo proceso se basa en agua confinada en poros de silicio de tamaño nanométrico, que actúan como medio activo para la producción de energía. Podría aplicarse en entornos con alta presión mecánica.

El equipo desarrolló un sistema conocido como nanogenerador triboeléctrico de intrusión-extrusión. Utiliza presión para forzar que el agua entre y salga de los poros a nanoescala repetidamente. Durante este proceso, las cargas eléctricas se separan en la interfaz entre las paredes de los poros del silicio y el líquido, creando electricidad por fricción similar a la de la vida cotidiana.

Cuando los materiales se rozan, como cuando se camina sobre una alfombra de PVC y se toca el pomo de una puerta de metal, los electrones se transfieren entre superficies, creando una carga estática que se descarga como una pequeña descarga eléctrica. El nuevo proceso replica este efecto pero lo aprovecha de forma controlada, eficiente y continua para generar electricidad.

