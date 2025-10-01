Los científicos documentan raros híbridos de Green Jay y Blue Jay en la naturaleza







Los biólogos de la Universidad de Texas (UT) en Austin documentaron un ave inusual que parece ser la descendencia de un Jay verde y un Jay azul. Esto puede representar uno de los primeros casos conocidos de un animal híbrido que surge en la naturaleza debido a los recientes cambios en el clima.

Aunque estas dos especies principales están separadas por aproximadamente 7 millones de años de evolución, sus hábitats no se superponieron hasta hace unas décadas. «Creemos que es el primer vertebrado observado que se hibridó como resultado de dos especies que expanden sus rangos debido, al menos en parte, al cambio climático», dijo Brian Stokes, un estudiante graduado de UT y primer autor del estudio.

Stokes señaló que la mayoría de los híbridos de vertebrados anteriores estaban vinculados a la influencia humana, como las presentaciones de especies invasoras o una especie que invaden el territorio de otro (por ejemplo, osos polares y grizzlies). En este caso, sin embargo, ambas especies principales ampliaron sus rangos al mismo tiempo que los patrones climáticos cambiaron, creando la oportunidad de hibridación.

