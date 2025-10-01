Los científicos descubren moléculas que pueden reducir la quemadura de los chiles







Un nuevo estudio ha identificado moléculas que pueden templar el calor de chile pimientos. Los resultados apuntan a la posibilidad de convertir estos compuestos en una «anti especia».

Se examinó una gama de muestras y se aislaron tres compuestos asociados con una menor accesorios. Los análisis químicos predijeron su efecto, y un panel de degustación entrenado confirmó que las muestras que contienen estos compuestos produjeron una sensación de calor más débil.

Los hallazgos de la Universidad Estatal de Ohio podrían ayudar de varias maneras: reproducción de pimientos de chile con perfiles de calor específicos, explorando una opción de alquiler de dolor que no sea capsaicina y ofreciendo a los hogares con diferentes preferencias de especias un nuevo condimento de la despensa que se apaga.

Los hallazgos de la Universidad Estatal de Ohio podrían ayudar de varias maneras: reproducción de pimientos de chile con perfiles de calor específicos, explorando una opción de alquiler de dolor que no sea capsaicina y ofreciendo a los hogares con diferentes preferencias de especias un nuevo condimento de la despensa que se apaga.





