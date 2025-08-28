Los chistes de Prabowo estaban horrorizados de que sus palabras fueran probadas, todo fue que había miembros de Gerindra arrestados por un caso legal

Yakarta, Viva – Presidente Rhode Island Prabowo Subianto Afirmó que no esperaba que sus palabras en la sesión general anual del MPR el 15 de agosto se relacionaran con el compromiso de la aplicación de la ley indiscriminadamente en realidad en realidad.

Leer también: Respuesta del palacio con respecto a la decisión de MK prohíbe al viceministro



En ese momento, el jefe de estado insistió en que no protegería los cuadros del partido Gerindra que está enredado en un caso legal. Sin embargo, unos días después del discurso, un miembro del Partido Gerindra fue realmente arrestado por las autoridades, a pesar de que la persona interesada solo se limitaba a los miembros y aún no había pasado por un proceso de regeneración total.

«También a veces horrorizado, así como mis palabras en el MPR del 15 de agosto

Leer también: PRABOWO: El nuevo regente debe declararse en un campamento del ejército, no en un hotel de cinco estrellas





Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Aunque no mencionó el nombre del miembro de Gerindra en cuestión, el presidente Prabowo consideró que la cifra que estaba enredada en el caso legal era bastante interesante, pero la posibilidad del Khilaf relevante.

Leer también: MK dio tiempo al gobierno 2 años prohibió obedientemente la posición dual de posición



Prabowo también lamentó el incidente porque parecía no recordar a su esposa e hijo cuando tuvo que ser esposado y llevaba un chaleco prisionero naranja.

Anteriormente, el ex viceministro de mano de obra Immanuel Ebenezer, que era miembro del partido Gerindra fue arrestado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) el miércoles (8/20) por la noche o cinco días después del discurso del Presidente en el MPR por cargos de casos de extorsión en la gestión de certificados K3.

En esa ocasión, el presidente recordó a los jefes regionales que siempre prioricen la integridad en el liderazgo.

Según él, la historia ha demostrado que un país no alcanzará la prosperidad si es dirigido por un gobierno corrupto.

«Hemos sido indonesios durante mucho tiempo, quién sabe qué partido, debemos atrevernos a corregirnos a nosotros mismos», dijo el presidente Prabowo.

El Jefe de Estado enfatiza la aplicación de la ley es una obligación que no puede ser negociable, y cada funcionario estatal hasta el nivel de la Lurah debe mantener el mandato de las personas al liderar de manera limpia y justa. (Hormiga)