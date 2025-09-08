¿Los chinos usaron autos en el mundo, Indonesia también lo obtendrá?

PorcelanaViva – Mercado coche usado Origin China está en aumento. Solo el año pasado, se enviaron más de 400 mil autos usados ​​a más de 160 países, que van desde el sudeste asiático, el Medio Oriente, África, América Latina, hasta Europa. Esta tendencia hace que los autos usados ​​sean un nuevo negocio prometedor para la industria automotriz del país de cortina de bambú.

Leer también: Hay la mano de Huawei detrás de la tecnología de Internet china 10G



Como se informa Viva Automotive de China diariamente, El lunes 8 de septiembre de 2025, el vicepresidente de la Asociación de Distribuidores de automóviles chinos, Luo Lei, dijo que China está ingresando actualmente el «período de oro» de las exportaciones de automóviles usados. Según él, hay dos razones principales: apoyo del gobierno y una gran demanda del extranjero.

«Con la propiedad del vehículo que ha sido más de 400 millones de unidades y cadenas de suministro maduras, China tiene una base sólida. Pero poder penetrar en el mercado global, la cooperación entre el gobierno, las empresas y las asociaciones es absolutamente necesario para que los servicios de exportación sean más estandarizados y competitivos», dijo Luo.

Leer también: Más popular: sedán de lujo barato, yaris usados ​​y autos híbridos rápidos



Una compañía que está exportando activamente es Car Inc. El CEO de la compañía, Gao Dewu, dijo que su partido ahora tiene docenas de almacenes de automóviles usados ​​en China y seis oficinas de ventas directas en el extranjero. Sus autos han ingresado a más de 30 países.

«Aprendemos que las fuentes de automóviles de confianza y la información transparente son muy importantes. No solo sobre los bajos precios, sino también sobre la confianza de la marca», dijo.

Leer también: Recomendaciones de sedán de lujo usadas baratas, impuesto amigo de bolsillo



Por esta razón, Car Inc está preparando un servicio completo, que va desde la reparación del automóvil antes de que se venda, entrega de country cruzado, hasta servicios de ventas, como garantías en el extranjero.

Vicepresidente Car Inc., Li Jia, agregó que la estrategia de la compañía incluye la apertura de redes de ventas directas en países clave, trabajar con proveedores nacionales y hacer que los estándares de calidad del automóvil usados ​​sean más fácilmente aceptados por el mercado global.

Durante la reunión, también lanzó un grupo de trabajo de exportación de automóviles usados, que contenía docenas de empresas que van desde fabricantes de automóviles, compañías de arrendamiento, con distribuidores. El objetivo es unir la potencia para que las exportaciones de automóviles chinos usados ​​estén más organizadas.

Li explicó que había cuatro enfoques principales: crear estándares de calidad del automóvil, garantizar productos uniformes, aumentar la divulgación de información y construir servicios después de las ventas en el extranjero. «De esta manera, los autos usados ​​de China pueden competir y confiar en el mercado mundial», dijo.