Los Chiefs pierden los derechos del RB favorito de los fanáticos y otros cinco contratos vencidos

Había Jefes de Kansas City noticia el 12 de enero, ya que siete contratos del equipo de práctica estaban a punto de expirar, según un NFL aviso enviado por la liga. Estos jugadores ahora son agentes libres y reportero de A-to-Z Sports Kansas City Charles Goldman retransmitido los nombres en X, incluido el corredor favorito de los fanáticos Carson Steele.

Según Goldman y la NFL, los otros eran el guardia Nick Broeker, el receptor Jason Brownlee, el corredor Clyde Edwards-HelaireEl ala defensiva Malik Herring, el tackle defensivo Marlon Tuipulotu y el ala cerrada Tre Watson.

Sin embargo, más tarde en la tarde, se reveló que Watson acabó reuniéndose con los Chiefs en un acuerdo de reserva/futuro poco después de que expirara su contrato. Los otros seis no han acordado volver a firmar en este momento y su estancia en Kansas City podría terminar.

Carson Steele irrumpió en escena con los Chiefs como novato antes de desaparecer en la periferia la temporada pasada

Ha sido una montaña rusa para Steele desde que se unió a la organización como novato no reclutado en 2024.

Durante su primer campo de entrenamiento y pretemporada, Steele capturó los corazones de los fanáticos, mostrando manos de calidad como receptor de pases y pura pasión y corazón como corredor. Corrió para 7,91 yardas por acarreo ese agosto, con 87 yardas terrestres y 2 touchdowns. más de 3 apariciones de pretemporada.

Más tarde esa temporada, después de formar parte de la lista de 53 hombres como UDFA, Steele se ganó una oportunidad titular luego de una lesión importante en el titular. Isiah Pacheco. Desafortunadamente, Steele no logró impresionar en ese papel y rápidamente fue reemplazado por un veterano. karem caza.

Desde entonces, Steele se ha desvanecido en la periferia de esta organización de KC y pasó la temporada 2025 en el equipo de práctica. Queda por ver si el popular RB buscará un nuevo comienzo en la agencia libre de la NFL.