Los Chiefs justifican la desconcertante tendencia en el tiempo de juego del CB Kristian Fulton

cuando el Jefes de Kansas City primero hizo el movimiento a fichar al esquinero Kristian Fulton A un acuerdo de dos años, probablemente tenían más en mente que esto.

El ex rival de la división ha contribuido poco en 2025. El antiguo rival Cargadores de Los Ángeles destacado ha jugado en sólo tres partidos, registrando las 26 jugadas defensivas. ¿Fue eso intencionalmente o fueron factores externos los que trabajaron en su contra?

Resulta que la respuesta fue un poco de ambas cosas desde el principio.

Steve Spagnuolo explica el confuso camino de Kristian Fulton en 2025

Una combinación de lesiones, falta de familiaridad, sincronización y un período de aceleración llevaron a que el mandato de Fulton con los Chiefs tuviera un perfil bajo hasta este punto. En declaraciones a los medios el jueves, el coordinador defensivo Steve Spagnuolo explicó con mayor detalle.

Según Spagnuolo, el camino de Fulton se descarriló por la mínima disponibilidad. No sólo eso, sino que el cuerpo técnico no se sentía cómodo alineando a alguien que estaba tratando de ponerse al día.

«Bueno, habíamos estado tratando de traerlo de regreso durante un mes, o lo que sea», dijo Spagnuolo. «Primero, fue la salud. Luego, cuando finalmente superamos ese obstáculo, fue cuando Dave [Merritt] y hablé, ¿está listo mentalmente? Tienes que recordar, y hablé con Kristian, que ha estado en una situación difícil.

«Si ustedes se remontan a cuando lo tuvimos en las OTA, no practicó mucho, estaba lastimado. Llegó al campo de entrenamiento, estaba lastimado. Es realmente un novato en el sistema. Hubo un par de semanas en las que se trataba de, ¿lo tiene todo dominado ahora? Eso tomó un poco. Luego llegamos a la semana de descanso y dijimos, ‘este podría ser el momento en que lo saquemos ahí’, así que eso es lo que hicimos».

Durante la temporada baja, un procedimiento de rodilla mantuvo a Fulton fuera de varios entrenamientos. Una vez iniciada la campaña 2025-26, sufrió una lesión en el tobillo eso se prolongó por un tiempo. Cuando eso pasó, aparentemente era un rasguño sano. Ahora, parece que el equipo pecó de cauteloso con su descanso de la Semana 10 en mente.

Los Chiefs equilibran el desafío de los representantes en la recta final de la temporada

En la derrota de los Chiefs en la Semana 11 ante Broncos de DenverFulton participó en nueve jugadas defensivas. Eso fue bueno para solo el 15% de los disponibles, detrás de otros rincones. Chris Roland Wallace (35, 56%), Trent McDuffie y jaylen watson (62, 100% cada uno).

Sin embargo, faltaba un jugador. Novato Nohl Williams Estuvo en el campo durante 22 repeticiones de equipos especiales, aunque nunca jugó en defensa. A solo un juego de distancia de 44 jugadas, la mayor cantidad de su carrera, y algunas elogios de sus entrenadoresla selección de tercera ronda volvió a caer a la tierra.

Spagnuolo reconoció el desafío de equilibrar las jugadas para todos.

«No podemos sacar a todos», dijo Spagnuolo. «Teníamos algunos paquetes para Nohl, pero realmente no llegamos a ellos. Hay un número limitado de esquinas disponibles al mismo tiempo, especialmente cuando no jugamos tanto con Trent en níquel. Así que veremos cómo van las repeticiones la semana que viene. Ambos muchachos probablemente tendrán que jugar en algún momento para nosotros. Pensé que Kristian hizo un trabajo bastante bueno. Tenía algo que estoy seguro que le gustaría recuperar, ese juego de pase largo, pero vamos a necesitar todos estos muchachos en la recta final aquí”.

El entrenador de backs defensivos, Dave Merritt, se hizo eco de un sentimiento similar.

“Cuando lo miras, trajeron a Kristian aquí para jugar”, dijo Merritt. «Creo que todos lo sabemos. Cuando, de repente, un joven que fue traído aquí para jugar, cuando está listo para jugar, estás tratando de meterlo allí. Estás tratando de meterlo en la rotación. Tuvo algunos contratiempos al principio de su carrera aquí. Está listo para jugar, así que vamos a seguir intentando darle a Nohl algunas jugadas, así como a Kristian, pero lo trajeron aquí para jugar para nosotros».

Fulton, el veterano que también gana mucho más que Williams, podría sacar la mejor parte del trato.