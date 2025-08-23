Los Chiefs HC Andy Reid transmiten grandes noticias después del final de pretemporada

El Jefes de Kansas City ‘ La pretemporada 2025 ha terminado oficialmente, y el entrenador en jefe Andy Reid proporcionó las noticias de verano favoritas de todos los fanáticos después de que Patrick Mahomes y la ofensiva de KC marcharon por el campo para Tres puntajes tempranos contra el Bears de Chicago.

«En cuanto a las lesiones, nadie resultó herido, lo cual es algo bueno». El entrenador Reid transmitió Después del juego. Agregó que también era «positivo» que pudieran jugar a todos lo suficientemente saludables como para adaptarse a la salida del viernes por la noche.

Nuevo reportero de KC Star Beat Pete Sweeney (anteriormente Arrowhead Pride) se llevó a X Para compartir las fantásticas noticias.

«Una muy buena noche para los Chiefs», publicó. «Las dos principales unidades se veían bien, sin nuevas lesiones, y exactamente 14 días desde el primer partido para que las lesiones de reparación sean correctas».

En otras palabras, Kansas City está en perfecto estado para comenzar otra búsqueda del Super Bowl, la Semana 1. Y mejor aún, Mahomes Y el delito parecía marcado el 22 de agosto.

Patrick Mahomes, la ofensiva del primer equipo de los Chiefs muestra un potencial masivo en el último juego de pretemporada contra Bears

No fue solo una noche en la que la ofensiva de los Chiefs parecía estar en tendencia en la dirección correcta. Mahomes y KC salieron disparando como si estuvieran en forma de mitad de temporada.

Claro, hubo algunas fallas desde el principio, pero no detuvo el dos veces NFL MVP para conectarse en 8 de 13 para 143 yardas aéreas y 1 touchdown (la primera unidad de touchdown terminó en un Isiah Pacheco correr).

Por supuesto, si viste el juego, probablemente eres consciente de que el primer punto culminante de la noche de Mahomes llegó Bola profunda de 58 yardas a Tyquan Thornton – quien parecía solidificar su lugar en la lista, si ya no estaba solidificado.

«Si hacemos eso, abre el resto de la ofensiva, y todos pueden ponerse en marcha», Dijo Mahomes Después del juego, con respecto al ganador profundo.

De lo contrario, al estilo típico de Mahomes, el QB de los Chiefs extendió la pelota a jugadores como Rashee Arroz (2 capturas, touchdown), Travis Kelce (2 capturas), JuJu Smith-Schuster (19 yardas primero), Xavier digno (1 captura), corredor novato Brashard Smith (Atrapa dentro de la zona roja) y más.

Lo más importante, se veía muy cómodo detrás del bloqueo bastante estable de la línea ofensiva.

Andy Reid dice que la línea ofensiva del primer equipo de los Chiefs ‘le dio a Pat Time’

Quizás la conclusión número 1 de este juego es que la línea ofensiva de los Chiefs parecía nueva y mejorada en el departamento de protección de pase.

«Sin mirar la cinta, pensé que la línea O hizo un buen trabajo y le dio tiempo a Pat», señaló Reid.

Agregando: «Fuimos eficientes en el juego de carrera. Los receptores y los alas cerradas atraparon la pelota. Pat se veía suave, segura y confiaba en el grupo. Fue una operación suave esta noche».

Todo eso comienza con la unidad de bloqueo, como señaló Mahomes.

«Es un cliché, pero comienza al frente», expresó el QB de los Chiefs. «Cuando los muchachos están bloqueando así, hace que la ofensiva».

Si fue Trey Smith Absolutamente demoler un corredor de pases (ver arriba) o selecciones de draft recientes Josh Simmons y Kingsley pala Pareciendo veteranos experimentados, esta línea ofensiva de KC parecía noche y día de los últimos años.

No hace falta decir que si Mahomes tiene tiempo para lanzar, ten cuidado. Reid lo dijo mejor; El OL «le dio tiempo a Pat», y él dio a luz.