Los Chiefs hacen un anuncio histórico de Travis Kelce durante el juego de los Raiders

Todos los ojos están puestos Jefes de Kansas City ala cerrada Travis Kelce en la Semana 18. El enfrentamiento de los Chiefs contra los Asaltantes de Las Vegas podría marcar el último partido del 11 veces Pro Bowler en la NFL.

Mientras circulaban rumores sobre el posible retiro de Kelce después del decepcionante final del equipo en el Super Bowl la temporada pasada, todavía le quedaba un año más de contrato. Ahora, Kelce ingresa a la temporada baja como agente libre y, a los 36 años, no está claro si quiere seguir jugando.

«Honestamente, me he concentrado en tratar de ganar partidos de fútbol americano. Dejo que esa sea una decisión que tomo con mi familia, mis amigos y la organización de los Chiefs cuando llegue el momento», dijo a los periodistas después de la derrota de Kansas City ante los Broncos de Denver el día de Navidad.

Si Kelce decide colgar sus zapatos para siempre, ya ha hecho lo suficiente para ser un miembro del Salón de la Fama en la primera elección. Contra los Raiders el 4 de enero alcanzó otro récord histórico.

Travis Kelce es el ala cerrada más rápido en alcanzar las 13,000 yardas recibidas en su carrera

Durante el tercer cuarto, los Chiefs anunciaron con orgullo el último logro histórico de Kelce: convertirse en el ala cerrada más rápido en registrar 13,000 yardas recibidas en su carrera. Publicaron: “Se alcanzó otra altura 🏹 ¡Felicidades, @tkelce!

Si bien el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, no viajó con el equipo a Las Vegas después de romperse el ligamento anterior cruzado en la Semana 15, celebró la noticia en X. al corriente«¡13K! 💪🏽».

Kelce es apenas el tercer ala cerrada en la historia de la NFL en registrar 13,000 yardas y lo hizo en 192 juegos. Tony González alcanzó esa marca en 232 juegos mientras que Jason Witten lo hizo en 259 juegos.

Kelce también ostenta el récord de la NFL con más temporadas consecutivas (10) con al menos 75 recepciones. Con sus dos recepciones contra los Raiders, también aseguró el récord de octava mayor cantidad de recepciones de todos los tiempos.