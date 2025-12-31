Los Chicago Bulls brindan actualizaciones clave sobre el trío lesionado

El toros de chicago están atravesando un tramo desafiante mientras esperan el regreso de tres jugadores clave de la rotación, con lesiones que una vez más ponen a prueba la profundidad y estabilidad del equipo.

El miércoles, los Bulls proporcionaron actualizaciones oficiales sobre Josh Giddey, Coby White y Zach Collins, todos los cuales están marginados y listos para reevaluaciones individuales durante las próximas semanas.

Giddey está lidiando con una distensión en el tendón de la corva izquierdo y será reevaluado en dos semanas. White está controlando la tensión en la pantorrilla derecha y está programado para una evaluación de seguimiento en una semana, mientras que Collins permanece fuera con un esguince en el dedo del pie derecho y será reevaluado en diez días.

Si bien esos cronogramas proporcionan un marco aproximado para posibles retornos, las tres situaciones siguen siendo fluidas y dependen del progreso de la recuperación. El personal médico seguirá vigilando de cerca a cada jugador antes de autorizarles a volver a la acción.

Informe de lesiones de los Chicago Bulls: trío clave fuera

El momento de las actualizaciones sigue a una derrota desigual por 136-101 ante el lobos de minnesota el lunes por la noche, un partido que resultó costoso en múltiples frentes. Chicago perdió tanto a Giddey como a White durante el concurso, lo que agravó lo que ya era una noche difícil.

White salió en el primer cuarto, mientras que Giddey salió apenas un minuto después de la segunda mitad. Los dos escoltas se encuentran entre los contribuyentes ofensivos más importantes del equipo, cada uno con un promedio de 19,2 puntos por partido, el máximo del equipo.

La ausencia de White es particularmente preocupante dada su historia reciente. El base se perdió toda la pretemporada y los primeros 11 partidos de la temporada por un problema similar en la pantorrilla, lo que genera dudas sobre la durabilidad a medida que el calendario se intensifica.

Mientras tanto, Giddey ha sido una de las presencias más consistentes de Chicago esta temporada, promediando 9,2 asistencias y 9,1 rebotes en 30 partidos. Actualmente ocupa el segundo lugar en el NBA con siete triple-dobles y ha sido fundamental para el ritmo y la jugada de los Bulls.

Inicialmente catalogado como tensión en el tendón de la corva, el miércoles se supo que Giddey había sufrido una distensión confirmada, extendiendo su esperada ausencia.

Antes del partido de los Timberwolves, el entrenador en jefe Billy Donovan ya había revelado que Collins probablemente se perdería varios partidos por un esguince en el dedo gordo del pie derecho, y la situación solo empeoró a medida que avanzaba la noche.

La profundidad de los toros y los próximos desafíos

La ausencia de Giddey y White crea desafíos inmediatos para el ritmo ofensivo y la estabilidad general de Chicago. Giddey ha servido como tejido conectivo de la ofensiva, mientras que White sigue siendo una de las amenazas anotadoras más confiables del equipo.

Collins, aunque no es un punto focal, proporciona tamaño, rebotes y profundidad en la zona de ataque valiosos cuando está sano.

Con varios juegos por delante, los Bulls se verán obligados a apoyarse en gran medida en su banco y jugadores de rol. Chicago actualmente ocupa el noveno lugar en la Conferencia Este con un récord de 15-17. Si bien han ganado seis de sus últimos diez juegos, una racha actual de dos derrotas amenaza con crecer a medida que aumentan las lesiones.

Ofensivamente, los Bulls se clasifican 12º en la NBA con 118,3 puntos por partido, una cifra que podría descender sin dos de sus principales creadores. La forma en que Chicago navegue por este tramo puede tener implicaciones duraderas para su posicionamiento y cohesión en los playoffs a medida que avanza la temporada.