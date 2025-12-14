Los Chicago Bears se despiertan con grandes noticias antes del inicio contra los Browns

El Osos de chicago Parece que tendrán un receptor abierto. Roma Odunze de nuevo en la mezcla para el partido en casa de la Semana 15 contra el marrones de cleveland.

Según Ian Rapoport de NFL NetworkLos Bears son “optimistas” de que Odunze jugará contra los Browns el domingo 14 de diciembre, después de que la ex selección del top 10 del draft se perdiera la primera vez en su carrera. NFL partido de la Semana 14 debido a una fractura por estrés en el pie.

«Los Bears son optimistas de que el WR Rome Odunze (pie) juegue el domingo, dice la fuente», escribió Rapoport en X a última hora del 13 de diciembre. «Está catalogado como cuestionable y se perdió la semana pasada».

Odunze: catalogado como cuestionable en el informe de lesiones – pareció progresar con su lesión en el pie a lo largo de la semana, regresando a una participación limitada en las tres prácticas de los Bears después de que la fractura lo mantuvo fuera de cada sesión en la Semana 14.

Si es autorizado, Odunze debería ofrecer un impulso significativo a la ofensiva aérea de los Bears. Sigue siendo su líder en recepciones (44), yardas recibidas (661), recepciones de touchdown (seis) y objetivos (90) a pesar de perderse el partido de la semana pasada. También es un objetivo confiable para el mariscal de campo. Caleb Williams quien a veces actúa como su red de seguridad, debido a su química establecida.

Los Bears (9-4) comenzarán contra los Browns (3-10) a la 1 pm ET.

¿Los Bears mantendrán a Rome Odunze para lograr el conteo contra los Browns?

El informe de Rapoport sugiere que Odunze jugará contra los Browns en la Semana 15, pero estar activo no es lo mismo que estar activo – especialmente si los Bears están tratando de ir a lo seguro.

De manera realista, los Bears podrían someter a Odunze a un conteo rápido contra los Browns que podría resultar en menos producción que sus esfuerzos habituales como protagonista. Por mucho que contribuya, pueden permitirse el lujo de limitarlo con la gran cantidad de talentos receptores que tienen en su plantilla, incluidos los receptores abiertos DJ Moore, Luther Burden III y Olamide Zaqueaus.

Alas cerradas Colston Loveland y granjero cole También se han establecido como objetivos viables en el campo o en la zona roja para Williams, lo que les da mucha holgura sin Odunze.

Eso no quiere decir que Odunze no estará involucrado. Si bien los Bears querrán asegurarse de no darle más de lo que puede manejar en su pie en recuperación, puede tener un impacto para ellos contra los Browns y su mejor ofensiva aérea, incluso en un papel más pequeño.

Aun así, podría ser más inteligente para Chicago tomarse las cosas con calma con Odunze para asegurarse de que esté en óptimas condiciones para su recta final contra tres contendientes a los playoffs de la NFC.