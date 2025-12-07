Los Chargers reciben buenas noticias antes de enfrentarse a los Eagles en la semana 14

El Cargadores de Los Ángeles Según se informa, su ofensiva está recibiendo un impulso significativo en la Semana 14. Con Los Ángeles intentando mantenerse al día con el 10-2 Broncos de Denver En la AFC Oeste, los Chargers necesitan una victoria en “Monday Night Football” contra los Águilas de Filadelfia.

Además, Justin Herbert fue operado de su mano izquierda fracturada el 1 de diciembre y Tendrá a su novato corriendo detrás de él. Jeremy Fowler de ESPN informó el 6 de diciembre, citando fuentes, que se espera que Omarion Hampton juegue contra los Philadelphia Eagles.

Los Ángeles eligió a Hampton en el puesto 22 en abril, con el objetivo de que formara pareja con Najee Harris y fortaleciera el ataque terrestre que el entrenador en jefe Jim Harbaugh había planeado.

Hampton comenzó la temporada lentamente, pero se convirtió en una figura central después de que Najee Harris sufriera una lesión en el tendón de Aquiles que puso fin a la temporada en la primera mitad contra los Broncos en la Semana 3.

Con Harris fuera de juego, Hampton tomó el mando, acumulando 129 yardas desde la línea de golpeo, la mayor cantidad del equipo, y anotando su primer NFL touchdown en la victoria de Los Ángeles por 23-20. Regresó a practicar antes de la Semana 13, pero los Chargers optaron por no activarlo para el juego contra los Asaltantes de Las Vegas.

«Si depende de mí, siempre jugaré», dijo Hampton (h/t Kris Rhim de ESPN). «Pero tengo que esperar al médico. Todo lo que digan, vale».

Los cargadores tienen esperanzas sobre el estado de la lesión de Justin Herbert

Si bien los Chargers estarán felices de tener a Hampton de regreso, sus principal La atención se centrará en si Herbert estará bien para enfrentarse a Filadelfia. herbert esta listado como cuestionable para la Semana 14, y si no puede ir, entonces Los Ángeles podría contar con su joven corredor desde el principio.

«No es ideal», dijo Herbert el 3 de diciembre sobre la posibilidad de jugar sin practicar (h/t ESPN). «Definitivamente es difícil en esta liga, pero si ese es el caso y si el entrenador siente que tendré la mejor oportunidad para el equipo, entonces confío en su decisión».

Herbert cayó en el primer cuarto el 30 de noviembre después de que el safety de los Raiders, Jeremy Chinn, chocara con él durante una pelea, y el casco de Chinn aparentemente golpeó la mano de Herbert que no lanzaba.

Los Chargers tienen la esperanza de que Herbert esté listo para el partido contra los Eagles, pero también están preparando a Trey Lance para ser titular si es necesario. Incluso con Herbert activo, Lance podría tomar el control en ciertas situaciones, como en la línea de gol o en jugadas de yardas cortas, si Herbert logra controlarlo. restos una preocupación.

Los cargadores podrían apoyarse Dos corredores Ataque

Incluso si Herbert puede irse, los Chargers no solo se apoyarán en Hampton cuando se reporte su regreso, sino también en Kimani Vidal. Con las lesiones de Hampton y Harris, Vidal ha aprovechado al máximo como el jugador número uno.

Vidal ha superado las 100 yardas terrestres en tres juegos esta temporada, marcando la mayor cantidad para un jugador de los Chargers en una sola temporada desde Melvin Gordon en 2018.

“Es increíble verlo salir y producir la forma en quemi «, dijo Hampton sobre Vidal. «… Él y yo seremos especiales».

Con marca de 8-4, los Chargers necesitan una victoria contra los Eagles, ya que los Broncos se enfrentarán a los Raiders con marca de 2-10, a quienes deberían poder vencer.