Los Cerveceros se mantienen cautelosos mientras las negociaciones comerciales giran en torno al as de los Tigres

Los rumores sobre cambios siempre aumentan cuando los equipos comienzan a planear la próxima temporada, y este otoño no es una excepción. ¿Uno de los nombres más candentes en esa conversación? Tirar de Skúbalel Tigres de Detroit‘ as zurdo que rápidamente se convirtió en uno de los lanzadores más codiciados del béisbol. Con solo un control limitado del equipo y su valor por las nubes, se ha especulado sobre qué contendientes podrían hacer una jugada por él.

El Cerveceros de MilwaukeeSorprendentemente, podría estar entre los potenciales pretendientes. Skúbal se ajusta al perfil exacto del tipo de brazo de primer nivel que podría elevar una plantilla ya competitiva a algo más grande. Pero cuando el capitán de los Cerveceros, Pat Murphy, fue preguntó sobre la ideano mordió. Hablando con franqueza en una aparición en un podcast, Murphy reconoció el atractivo, antes de frenar rápidamente.

«Lo de Skubal, créanme, hay muchos equipos en el béisbol que darían mucho en este momento por eso», dijo Murphy. “Pero cuando piensas en nuestra organización, renunciar a las perspectivas de un año de control de alguien probablemente no sea lo que mejor hacemos.

«Probablemente no tenga sentido, ¿verdad?»

Preservación de perspectivas frente a adquisiciones ostentosas

Los Cerveceros se han ganado la reputación de ser una organización de mercado pequeño, que intenta mantenerse competitiva no gastando más, sino construcción de lista inteligentedesarrollo interno y comercio oportunista. Su cautela a la hora de desprenderse de importantes perspectivas de capital se ha convertido en parte de su identidad.

En los últimos años, el club ha realizado varios movimientos de alto perfil que subrayan esta filosofía. Por ejemplo, antes de la temporada baja 2024-25, los Cerveceros se separaron del as Corbin Burnesy más cerca David Williams seguido poco después. En cada caso, Milwaukee aceptó que negociar con empresas de alto desempeño cerca del final de su ventana de control asequible podría generar valor a largo plazo en lugar de forzar apuestas a corto plazo.

Este enfoque les ha permitido mantener sus sistema agrícola abastecido y mantener la flexibilidad para temporadas futuras. En lugar de comprometerse demasiado por un año de impacto, los Cerveceros parecen preferir movimientos que extiendan el control, agreguen varios años de valor o atraigan prospectos de primer nivel a cambio. Como insinúan los comentarios de Murphy sobre Skubal, no son una franquicia de “ganar ahora a toda costa”. Juegan a largo plazo.

El dilema de Peralta

freddyperalta. El as de los Cerveceros que, después de otra temporada impresionante, se encuentra en el centro de la especulación comercial. Con un año restante de control del club (una opción de $8 millones para 2026) y la agencia libre avecinándose, los Cerveceros enfrentan una decisión familiar pero crítica: mantener su brazo de primera línea o capitalizar mientras el valor sea alto.

Peralta tuvo una campaña estelar en 2025: efectividad de 2.70, 204 ponches y posiblemente un valor de primer nivel en relación con su salario. Desde el punto de vista puramente interpretativo, representa una pieza de élite.

«Lo que puedo decir es que he estado aquí desde siempre y amo esto. Amo la ciudad de Milwaukee, el equipo, todos aquí», dijo Peralta. «Y eso viene desde el fondo de mi corazón. Al final del día entiendo que esto es un negocio y entiendo que cualquier cosa puede pasar.

«Pero estoy muy feliz por mi viaje aquí y por lo especial que ha sido para mí y mi familia, y por el trato y el amor que he recibido de todos aquí».

Según estimaciones de la industria, el plusvalor de Peralta podría rondar los $22 millones dado su desempeño y estructura de costos, lo que significa que los Cerveceros querrían un retorno acorde con ese valor, probablemente un botín de prospectos de alto techo y/o talento listo para la MLB.

Lo que hace que esto sea especialmente interesante es cómo refleja la estrategia más amplia de la organización. Si el precio es correcto, los Cerveceros no tienen reparos en mover jugadores en la cúspide de la agencia libre (ver Burnes, Williams). Así que Peralta no es sólo una discusión sobre quién se queda; es una prueba de fuego de La visión competitiva de Milwaukee para el futuro cercano.

Posicionamiento y Necesidades Estratégicas de los Cerveceros

Para comprender cualquier escenario comercial, es útil conocer el áreas de necesidad del equipo. Para los Cerveceros en 2025-26:

profundidad de lanzamiento sigue siendo una prioridad. Tener brazos y profundidad controlables reduce el riesgo.

Actualizaciones ofensivas rentables son cada vez más necesarios: el lado de los lanzadores a menudo lleva a Milwaukee, pero la consistencia en la alineación puede marcar la diferencia en los playoffs.

Mantener una sólida cartera de prospectos es vital dadas las limitaciones presupuestarias y el estatus de mercado pequeño de Milwaukee. La pérdida de talento de alto valor sin reposición podría descarrilar la competitividad futura.

La directiva de Milwaukee tiene mucho que hacer este invierno: una alineación de agentes libres, decisiones de opciones y casos de arbitraje que definirán qué tan flexible parece la plantilla de cara a 2026. Según MLB.comAquí hay una lista de jugadores que potencialmente podrían dejar el equipo en un futuro (muy) cercano: