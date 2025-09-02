Los cerveceros predijeron hacer un cambio masivo de jacob misiorowski

La temporada de béisbol de las Grandes Ligas está llegando rápidamente a su fin, con solo un mes por recorrer hasta que se deciden las semillas de playoffs, y el béisbol de octubre está sobre nosotros. Para los crecientes Cerveceros de MilwaukeeSe trata de estar saludable y mantenerse saludable.

Actualmente tienen una ventaja de cinco juegos para el mejor récord en el béisbol y el mejor sembrado en la Liga Nacional. Con un mes de béisbol restante, Milwaukee se sienta sobre la Central de la NL, con una ventaja de 6.5 juegos sobre el Cachorros de Chicago.

Con Trevor Megill colocado en la IL de 15 días Con una lesión en los isquiotibiales, los Cerveceros obtienen una flexibilidad significativa en la gestión de su rotación inicial y su bullpen.

¿Podría Jacob Misiorowski cerrar los juegos en los playoffs?

Todos saben lo que el fenómeno novato Jacob Misiorowski puede proporcionar a un equipo de lanzadores en este momento. El lanzallamas de 23 años ha luchado un poco como un titular últimamente, pero sus cosas son eléctricas, y puede necesitar más tiempo para convertirse en un verdadero titular. Afortunadamente para los Cerveceros, ya tienen una rotación inicial cargada y pueden usar Misiorski en un rol de bullpen.

Bleacher Report recientemente salió con una audaz pieza de predicción, Y señaló que Jacob Misiorowski podría cerrar juegos para los Cerveceros si Trevor Megill no regresa a tiempo: