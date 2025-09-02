Los cerveceros predijeron hacer un cambio masivo de jacob misiorowski

La temporada de béisbol de las Grandes Ligas está llegando rápidamente a su fin, con solo un mes por recorrer hasta que se deciden las semillas de playoffs, y el béisbol de octubre está sobre nosotros. Para los crecientes Cerveceros de MilwaukeeSe trata de estar saludable y mantenerse saludable.
Actualmente tienen una ventaja de cinco juegos para el mejor récord en el béisbol y el mejor sembrado en la Liga Nacional. Con un mes de béisbol restante, Milwaukee se sienta sobre la Central de la NL, con una ventaja de 6.5 juegos sobre el Cachorros de Chicago.
Con Trevor Megill colocado en la IL de 15 días Con una lesión en los isquiotibiales, los Cerveceros obtienen una flexibilidad significativa en la gestión de su rotación inicial y su bullpen.
¿Podría Jacob Misiorowski cerrar los juegos en los playoffs?
Todos saben lo que el fenómeno novato Jacob Misiorowski puede proporcionar a un equipo de lanzadores en este momento. El lanzallamas de 23 años ha luchado un poco como un titular últimamente, pero sus cosas son eléctricas, y puede necesitar más tiempo para convertirse en un verdadero titular. Afortunadamente para los Cerveceros, ya tienen una rotación inicial cargada y pueden usar Misiorski en un rol de bullpen.
Bleacher Report recientemente salió con una audaz pieza de predicción, Y señaló que Jacob Misiorowski podría cerrar juegos para los Cerveceros si Trevor Megill no regresa a tiempo:
«Lanzó 71.1 entradas en los menores en 2023, 97.1 la temporada pasada, y ya está en 107 entradas este año con un mes restante. A cinco entradas por inicio, está en el ritmo durante aproximadamente 130 entradas en 2025. Podemos salvar el» no hacen «que solían» las conversaciones «para otro día, pero hay una renuncia a Milwaukee a Overwork a Overwork a Overwork a Overwork.
«Los Cerveceros ya han estado rodando con una rotación de seis hombres, y con Freddy Peralta, José Quintana y Brandon Woodruff con una ERA Sub-3.40 para el año, no es como si necesiten el Miz en la rotación para tener una posibilidad real de ganar todo. papel «en la postemporada».
Los cerveceros ahora necesitan un más cercano
De hecho, no la predicción más audaz en la pieza del informe Bleacher, pero de repente, los Cerveceros tienen una apertura en el lugar más cercano. Si Megill regresa saludable este mes, él será el tipo en los playoffs. Megill tiene 30 salvamentos esta temporada y una efectividad de menos de 2.50.
Sin embargo, Misiorowski tiene las cosas para ser efectivas para al menos una entrada, y la mayoría de sus luchas como titular han llegado cada vez que la alineación opuesta lo ha visto varias veces.
En 43.2 entradas a nivel de grandes ligas esta temporada, Misiorowski tiene 65 ponches y un látigo de 1.099. Está emitiendo 4.3 BB/9, pero en el béisbol de playoffs, permitir que una o dos caminatas estén bien cuando no necesita lanzar cuatro o cinco entradas.
Será interesante ver cómo Milwaukee maneja el papel más cercano en el tramo de la temporada regular.
