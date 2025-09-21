Los cerveceros obtienen resultados de rayos X después de que el receptor sale del juego con lesión en la mano

Milwaukee‘S Catcher, William Contreras, salió del juego en la octava entrada Después de dar un giro a su mano izquierda durante el turno al bate anterior. El incidente ocurrió en la séptima entrada cuando el balanceo de un bateador, mientras intentaba evitar el contacto, golpeó la mano/muñeca de Contreras. Inicialmente se quedó en el juego, atrapando dos lanzamientos en el octavo del relevista Abner Uribe, pero la incomodidad aparentemente lo obligó poco después.

Después de ser retirado, Contreras Suministos rayos Xque afortunadamente volvió negativo, no se encontraron fracturas. Es un alivio significativo dado que ya ha estado lidiando con un dedo medio fracturado en esa misma mano durante gran parte de la temporada. Según los informes, también expresó su deseo de jugar en el próximo juego.

«Sabes cómo son las Contrerasas. Son competitivos», dijo el gerente Pat Murphy.

La radiografía de William Contreras fue negativa, lo cual es un gran positivo para los cerveceros. Ya estaba en la oficina de Pat Murphy pidiendo jugar mañana. – Adam McCalvy (@adammccalvy) 21 de septiembre de 2025

Lo que esto significa para los cerveceros

Los Cerveceros ya estaban luchando contra un tramo crucial, no un juego de temporada regular. Con su número mágico a uno, son una victoria (o una Cachorros pérdida) lejos de cerrar Otro título central de la NL. Tener su receptor inicial potencialmente comprometido agrega tensión a esos juegos finales.

Contreras es más que un solo bate detrás del plato. Es el líder vocal del personal de lanzadores de Milwaukee, guiando armas jóvenes y veteranos por igual. Perder o reducir su impacto, incluso temporalmente, podría agacharse a través del uso de bullpen, cómo se calientan los lanzadores, las llamadas defensivas y el flujo general para el equipo.

«Él es un bulldog, hombre», cerveceros RHP Chad Patrick dicho. «… Él es el corazón y el alma. Dirige el espectáculo detrás de allí».

Jugando el dolor

Lo que hace que esta historia se destaque es La dureza de Contreras. Ha estado atrapando con un dedo medio fracturado en esa misma mano durante una larga parte de la temporada. En lugar de tomarse un tiempo libre prolongado, se queda, operando bajo incomodidad, sabiendo lo que está en juego para Milwaukee. Es el tipo de compromiso que puede inspirar a un equipo pero también con riesgo.

Imagine que William Contreras compartió en su página de Facebook. Para darle una idea de qué tipo de lesión en el dedo ha estado jugando durante todo el año. Un tipo duro. pic.twitter.com/zux3jihsow – Pitchers⚾️ y Pitchers🍺 (@BrewersOfMke) 16 de septiembre de 2025

Su disposición a regresar al banco e intentar atrapar nuevamente (antes de finalmente salir) muestra dos lados: su resistencia y cuánto dolor podría enmascararse en el tramo final.

Las radiografías que están limpias son una gran noticia, pero el descanso y la recuperación siguen siendo importantes. Incluso cuando se descartan las fracturas, las lesiones de mano/muñeca (especialmente en los receptores) tienden a demorarse, porque cada lanzamiento, cada punta de falta, cada columpio puede agravarlas. Milwaukee probablemente no lo apresurará.

Respaldo Danny Jansen Se espera que se vea en el próximo juego si Contreras no puede ir. Puede bajar a lo que se siente Contreras en los calentamientos y si puede agarrar, bloquear, lanzar, etc., sin una incomodidad obvia.

División, impulso, empuje de playoffs

Esto es más que una lesión en la mano; Viene en un momento de alta apalancamiento. Con el Título central de NL A la vista, cualquier revés, incluso pequeño, puede cambiar de impulso. La elevación emocional de un jugador dispuesto a jugar herido puede ayudar, pero las limitaciones físicas pueden dañar la ejecución detrás del plato.

Milwaukee tiene construyó su reputación esta temporada No solo en la ofensiva, sino en el lanzamiento, la defensa y la profundidad. Contreras tiene un papel importante en todo eso. Si puede desempeñarse casi completamente a pesar del dolor, eso mantiene el borde intacto.