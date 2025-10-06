Los cerveceros lanzan un nuevo menú de postemporada en American Family Field

Como el Cerveceros de Milwaukee Dirígete al Juego 2 de la postemporada, los fanáticos de American Family Field tendrán más que entradas de alto riesgo para saborear. La creatividad culinaria de Ballpark también está entrando en el centro de atención. Cerveceros El socio de hospitalidad Delaware North está implementando una lista de ofertas de alimentos especializados diseñados no solo para satisfacer los antojos, sino para mejorar la experiencia general de playoffs.

De lo juguetón a lo indulgente, el El menú se inclina en la identidad local mientras también flexiona algunas nuevas combinaciones audaces. Un destacado: los panqueques de bolsillo de Murph, que se estrenó como un «domingo exclusivo» a mitad de temporada, ahora estará disponible en todos los juegos en casa durante la postemporada. Para los fanáticos que quieran algo más sincero, los inventivos panqueques de pollo y pollo también estarán en el menú.

Giros en negrita en la tarifa de estadio clásico

Si alguna vez has deseado que tus nachos puedan spliar, el Cerveceros ¿Has cubierto? El nuevo Nachos de 2 pies Battle Box presenta un concepto de «coberturas divididas»: estilo Milwaukee vestido de un lado (salsa de queso de cerveza y manchas de mochila Johnsonville), el otro lado diseñado para que coincida con el equipo visitante. Es un guiño juguetón al duelo que se desarrolla en el campo. Mientras tanto, los favoritos de estadio estándar obtienen un estilo elevado: los nachos de casco todavía hacen la alineación, pero ahora compiten con opciones más salvajes.

Para los ventiladores de salchichas, el «polaco totalmente borracho» ofrece tanto el nombre como el sabor. Un polaco de pie y medio largo con cervezas de cerveza, pimientos en escabeche, chispas bávaras, papas fritas y mostaza marrón está disponible en las salas de primera y tercera base a nivel de campo.

Y si su pasión por los viajes del estadio lo lleva al nivel de loga, hay más opciones únicas esperando. En el Anexo del 3er Market Hall, Kompali servirá pollo rallado o tamales de cerdo cocidos lentos, mientras que los tacos de Chuchos Red, ubicados en el callejón de comida de callejones, repartirán Birria Nachos.

Por qué la comida es importante en el ambiente de playoffs

Ballpark Food ha sido durante mucho tiempo parte de la tela de fandom, esos olores, imágenes y combinaciones que hacen que un juego se sienta como un evento. Pero en la postemporada, cuando cada pequeño detalle parece ampliado, las ofertas de alimentos se convierten en parte de lo que los fanáticos recuerdan. Un menú destacado puede convertirse en parte de la tradición de una temporada.

El movimiento de los Cerveceros para traer artículos de temporada como panqueques de bolsillo a cada juego de postemporada subraya cuán en serio están tomando la experiencia de los fanáticos. No es solo la novedad por el bien de la novedad; Es una forma de conectarse con la tradición local, recompensar a los fanáticos por asistir y amplificar lo que se siente en un juego de playoffs.

El gerente de los Cerveceros, Pat Murphy, sacó un panqueque de su bolsillo y comenzó a comerlo durante una entrevista la semana pasada. Los Cerveceros han ganado 7 juegos consecutivos desde Y ahora están vendiendo «Murph’s Pocket Pancakes» en los juegos en casa del domingo 😂🥞 pic.twitter.com/0jvpedcore – MLB (@mlb) 9 de agosto de 2025

Además, el concepto dividido de la caja de batalla Nachos ofrece una forma sutil de impulsar el compromiso con el oponente. Ya sea que debate qué sabes mejor o deja que tus lealtades guíen tu tenedor, se convierte en un momento de comida interactivo vinculado a la narración del juego en sí.

Para Cerveceros Los fanáticos que asisten a los juegos de postemporada, las nuevas opciones de comida son más que indulgencias, son parte del valor del boleto. Querrá presupuestar el tiempo para explorar estaciones de comida, probar combinaciones salvajes y tal vez volver a visitar los favoritos entre entradas. Dado que los cerveceros sostienen ventaja de campo de origen En el NLDS, los fanáticos tendrán múltiples oportunidades para explorar el repertorio completo.