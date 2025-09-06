Los centros de automóviles usados ​​ahora están presentes en PIK 2

VIVA – Mercado coche usado En Indonesia, continúa mostrando un crecimiento positivo. En medio de las ventas de autos nuevos que realmente experimentaron una desaceleración, la comunidad ahora es más cuidadosa al elegir un vehículo. No solo en términos de precio, sino también en términos de seguridad, transparencia y comodidad en las transacciones. Esto es lo que impulsa a Buana Finance para que esto suceda.

Leer también: Trucos 30 segundos verificación de autos usados ​​ala



A mediados de este año, Buana Finance lanzó oficialmente el Buana Automotive Exchange (BOB) en el área de Pik 2, Tangerang. La presencia de este bob ofrece un concepto diferente para el centro sala de exposición coche usado.

Bob presenta una experiencia diferente para los consumidores. Aquí, los visitantes pueden encontrar una amplia selección de vehículos, desde automóviles diarios hasta clases premium, todo en una ubicación integrada. Los consumidores no necesitan moverse de un lugar a otro solo para comparar el precio y la calidad del automóvil.

Leer también: Más popular: los autos PRABOWO RIDE, los autos LCGC a la industria de la motos



Además, también se ofrece protección adicional en cada compra en Bob. Los consumidores pueden obtener seguro para vehículos, garantía del motor, a los servicios de asistencia lateral de la carretera. Se espera que este servicio adicional haga que una experiencia de compra de automóvil usada sea más tranquila y sin preocupaciones.

«Quiero hacer de este Bob One Exchange que tenga diferentes colores. A diferencia de los intercambios en Yakarta o fuera de Yakarta. Queremos presentar un intercambio rentable para los clientes, en términos de velocidad del proceso, unidades de calidad y precios competitivos», explicó Yannuar Alin, director presidente de Buana Finance, cotizó Viva Automotive durante el evento hace algún tiempo.

Leer también: ¿Cuándo debe usar dientes bajos en un automóvil manual? Esta es la explicación completa





Buana Finance lanzó el Buana Automotive Exchange (BOB) en el área de Pik 2

No solo benefician a los consumidores, Bob también proporciona certeza para los propietarios de la sala de exposición que se unen. Yannuar enfatizó que la ubicación estratégica en Pik 2 y el apoyo total de Buana Finance, incluidas las promociones de capital de trabajo, hizo que los propietarios de la sala de exposición no necesiten preocuparse por desarrollar sus negocios en esta región.

La apreciación también provino del Presidente de la Asociación de automóviles usados ​​de Indonesia (AMBI), Tjung Subianto, quien consideró a Bob como un gran avance, tanto en términos de ascenso a la seriedad de las finanzas de Buana y apoyó a Bob.

«Este Pik todos saben, incluso yo que son personas de Bekasi a menudo vienen aquí. La promoción es extraordinaria, está claro que la gravedad de Buana Finance apoya a Bob, además del contenido de la mayoría de los miembros de Ambi que han sido probados», dijo.

De acuerdo con el eslogan «Compre un automóvil usado sin ansiedad», Bob intenta responder a los disturbios generales del comprador, a partir de la certeza de la calidad de la unidad, la claridad de financiamiento, a la conveniencia de las transacciones.

En su explicación, Yannuar Alin dijo que la condición del mercado automotriz, tanto los automóviles nuevos como los usados, estaba deprimiendo debido a situaciones económicas. Sin embargo, Buana Finance sigue siendo optimista en este campo de automóvil usado.

«No nos dirigimos a lo alto aquí, solo estamos comenzando por Bob», explicó.

Sin embargo, desde la apertura suave en julio pasado, el entusiasmo del consumidor es bastante alto. Ha habido más de 50 unidades que han pasado la curación de Buana Finance en solo dos meses. La mayoría de las unidades ofrecidas se encuentran en el rango de precios de RP150 millones a RP300 millones, los segmentos que son más demandados por la sociedad urbana.

No es que solo haya opciones disponibles a una tasa de RP300 millones o más, pero también hay más asequibles hasta alrededor de RP 100,000. Sin embargo, en general, el rango de precios más seleccionado está en el rango de RP150,000 a RP300,000. La gama se considera una categoría de nivel de entrada amigable para muchas personas.

«Pero eso no significa que el RP 100,000 no esté allí, el RP450,000 está disponible. Pero el rango está ahí. Pero si se le pregunta la mayoría, la mayoría está en RP150,000 a RP300,000», agregó.

Bob enfatizó que, aunque hasta ahora se sabe que sus servicios son sinónimos de una impresión exclusiva o premium, de hecho todavía hay opciones de automóviles con tarifas más bajas para que puedan alcanzar varios segmentos. De esa manera, este servicio no solo se dirige a ciertos círculos, sino que también abre el acceso para las personas que buscan transporte alternativo a un costo más eficiente pero aún cómodo.