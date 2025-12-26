Los Celtics ‘todavía intentan’ hacer un intercambio por Anfernee Simons: ejecutivo de la NBA

Un ejecutivo de la Conferencia Oeste recordó la semana pasada un antiguo axioma de la fecha límite para cambios. Si empiezas a escuchar, especialmente semanas antes de que llegue la fecha límite, que un equipo podría estar buscando retener a un jugador que previamente había estado comprando, entonces generalmente significa una cosa: «No hay mercado para ese jugador». Y cuando se trata de celtas guardia Anfernee Simonsese axioma se aplica.

“Han estado tratando de encontrar un mercado para (Simons) desde hace unos meses y no está allí”, dijo el ejecutivo. «Todavía lo están intentando».

A primera vista, por supuesto, no hay mucho que impulse a los Celtics a cambiar a Simons. Se ha labrado un papel útil como anotador de banco, después de haber sido titular en sus últimas tres temporadas en Portland. Simons promedia 13,3 puntos con un 43,1% de tiros y un 36,9% de tiros de tres puntos.

Pero también está en los libros por 27,7 millones de dólares en el último año de su contrato, y mientras los Celtics buscan recortar más de 12 millones de dólares de sus libros para colarse por debajo del umbral del impuesto al lujo este año (librándose, por ahora, de las duras sanciones del temido impuesto repetido), encontrar un candidato para Simons es el camino más fácil hacia ese alivio.

Los Celtics carecen de opciones sobre el intercambio de Anfernee Simons

Para los Celtics, persuadir a los Redes asumir el contrato de Simons y devolver alguna combinación de cam thomas, Day’Ron Sharpe y Ziaire Williams permitiría a Boston deslizarse por debajo del umbral. Pero los Nets tienen alrededor de $15 millones de espacio salarial y no están ansiosos por gastarlo en Simons o ayudar a los Celtics.

Los Celtics necesitarían agregar selecciones de draft al acuerdo para que los Nets lo acepten. Una selección de primera ronda de 2026 es un alto precio a pagar por la desgravación fiscal y, en última instancia, si los Celtics intentan canjear a Simons, tendrán que sopesar cuánto vale su capital de draft en relación con la flexibilidad del tope en el futuro.

El mayor problema es que, incluso con las contribuciones que ha hecho Simons, simplemente no hay mercado para él. Será agente libre después de esta temporada, lo que significa que cualquiera que quiera cambiar por Simons ahora podría ficharlo en unos meses. No se equivoquen, los Celtics quieren traspasar a Simons. Pero no pueden, a menos que haya alguien que lo acepte. Aún no hay ninguno.

«Creo que a muchos equipos les gustaría ficharlo», dijo el ejecutivo. «Pero no lo quieren a ese precio y pueden simplemente esperar. Los Celtics lo están intentando, pero el mercado no está ahí».

Anfernee Simons maneja bien el papel

Eso significa que el movimiento más probable de los Celtics es uno que involucre al delantero Sam Hauser, quien es un tirador de primer nivel con un contrato razonable (cuatro años, $40 millones). Los Celtics necesitarían agregar otro contrato al de Hauser para cubrir completamente el impuesto.

Y, mientras tanto, bien podrían terminar el año con Simons a bordo. El presidente del equipo, Brad Stevens, dijo la semana pasada que aprecia el enfoque de Simons, incluso cuando Simons sabe que ha estado en el bloque.

«Creo que realmente lo está intentando» stevens dijo. «Primero que nada, es un tipo tranquilo, pero simplemente una súper persona. Y realmente llegó con una gran mentalidad de que voy a ayudar al equipo en todo lo que pueda. Y ofensivamente, él sabe que es capaz de volverse loco en cualquier juego, ¿verdad? Pero luego, defensivamente, quedé realmente impresionado, como si hubiera mejorado, lo ha hecho difícil. Creo que ha logrado grandes avances en los meses que ha estado aquí, en ese sentido. Y Soy un gran admirador. Me gusta mucho”.