Los Celtics son vistos como posibles pretendientes del gran hombre atlético

El celtas de boston Han pasado el primer tramo de la temporada luciendo más estables de lo que nadie esperaba. Han defendido bien, sobrevivieron a lesiones y encontraron una producción legítima en toda la plantilla. Y en el medio, han sido levantados por el ascenso de Nehemías Quetacuya consistencia ha aportado una verdadera estabilidad a una posición que parecía incierta durante el verano.

La irrupción de Queta ha sido una de las victorias más claras de la temporada. Ha fortalecido la identidad de Boston. Les ha dado una presencia confiable en el aro. Y ha permitido a la oficina principal acercarse al mercado comercial desde una posición de confianza en lugar de necesidad.

Pero no ha cerrado la puerta a la exploración de ayuda adicional.

Según una idea reciente de Dan Favale de Bleacher Reportun nombre que vale la pena evaluar es Mavericks de Dallas centro Daniel Gafford.

Por qué Gafford se ajusta a lo que busca Boston

Gafford aporta un conjunto de habilidades sencillo. Protege el aro, corre por la cancha, termina por encima de la canasta y juega con el tipo de presencia vertical que Boston ha usado de manera efectiva en temporadas pasadas. Tiene suficiente movilidad para sobrevivir en los esquemas. Joe Mazzulla prefiere y lo suficientemente físico como para mantenerse firme en el interior.

También encaja en el modelo Celtic en esta posición. Boston nunca ha exigido que sus centros sean creadores. Les piden que hagan pantalla, giren, defiendan y se mantengan preparados. Gafford hace cada una de esas cosas a un nivel confiable.

En cuanto al contrato, tiene un acuerdo favorable al equipo hasta 2028-29. Para una oficina principal que navega por las limitaciones de límites y planifica Jayson TatumLa recuperación, eso importa.

Cómo daría forma a la rotación

Gafford fortalece lo que Boston ya tiene. Agrega atletismo y le da a Boston otro grande jugable que puede absorber minutos, hacer pantallas y proteger la pintura. Una pareja de Gafford y Queta les daría a los Celtics dos opciones confiables que pueden mantener el aro seguro y mantener la identidad defensiva.

También estabiliza la segunda unidad. Los enfrentamientos que requieren tamaño se vuelven más fáciles de navegar. Y le da otra mirada a Mazzulla sin cambiar la estructura del equipo.

El desarrollo de Neemias Queta ha sido una de mis partes favoritas de la temporada de los Celtics hasta ahora.

Lo que deben pesar los Celtics

El ajuste es limpio, pero los detalles aún importan. Dallas pediría activos reales. Boston debe decidir si Gafford representa el mejor uso de esas piezas o si los recursos deben destinarse a un ala o a un guardia.

Aquí es donde la imagen interna adquiere importancia. Los Celtics no están intentando resolver una crisis en el centro. El crecimiento de Queta les ha dado estabilidad. Cualquier movimiento debe alinearse con la ventana de la próxima temporada, no interrumpir el desarrollo que está ocurriendo ahora.

Gafford es una pieza útil. Él simplemente no es el único camino.

Mi cerebro viendo Neemias Queta ahora mismo

El veredicto para los Celtics

Daniel Gafford marca las casillas. Los Celtics ganarían tamaño, atletismo y protección confiable del aro con un contrato amistoso. Su juego se alinea con el sistema, coincide con la línea de tiempo y fortalece la rotación sin obligar a Boston a alterar su identidad.

Pero los Celtics no necesitan forzar nada. Queta ha jugado lo suficientemente bien como para darles opciones en lugar de obligaciones. Si Dallas mantiene el precio razonable, Gafford es una incorporación lógica. De lo contrario, Boston puede buscar en otra parte o simplemente continuar fortaleciendo las piezas que ya existen.

La cuestión es la flexibilidad. Y para una plantilla que se prepara para su próxima carrera con toda su fuerza, esa flexibilidad es tan importante como cualquier objetivo comercial.