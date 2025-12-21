Los Celtics revelan la razón detrás de la sorprendente banca del titular

El celtas abrió la victoria del sábado por la noche sobre el Rapaces con un poco de confusión, como se reveló poco antes del inicio del juego en Toronto que el guardia estrella Jaylen Brown no estaría preparado, noqueado por una enfermedad que no sea Covid. Le dieron a los Celtics algún que otro quinteto inicial de Payton Pritchard y Derrick Blanco en la zona de defensa, Jordán Walsh y Sam Hauser en la delantera y Neemias Queta en el medio.

Fue la segunda vez que Joe Mazzulla utilizó la alineación esta temporada. Pero, curiosamente, no fue la alineación que utilizaron los Celtics en la segunda mitad.

Después de jugar 12:44 en la primera mitad sin puntos y cuatro rebotes, Walsh no apareció en la segunda mitad, lo que generó dudas sobre una lesión o si había chocado con Mazzulla. Josh Minott recogido en su lugar.

Sin embargo, un suspiro de alivio: no fue ninguna de las dos cosas.

Jordan Walsh tenía una enfermedad

Mazzulla explicó que Walsh, que tuvo un -15 en la primera mitad, estaba tratando de jugar a pesar de una enfermedad.

Dijo Mazzulla: «Jordan estaba enfermo hoy. Se suponía que no debía jugar, pero lo presionamos y queríamos ver qué podía darnos. Simplemente, nos dio lo que pudo, así que eso fue lo que fue. Simplemente una enfermedad. Llegó hoy enfermo, pero queríamos que jugara, así que lo hizo. Obviamente no estaba en su mejor momento, así que simplemente fuimos allí en la segunda mitad. Por eso no jugó».

Walsh ha sido uno de los puntos brillantes de esta temporada para los Celtics, que ha estado llena de experimentos y retoques. Jugó en 24 partidos y promedió 7,3 puntos, lanzando un 58,4% desde el campo y un 44,4% desde la línea de 3 puntos esta temporada.

Los Celtics obtienen una gran actuación de Luka Garza

Mazzulla elogió mucho a un Celtic infrautilizado, el pívot luka garzaquien jugó un récord de temporada de 25:43 el sábado y anotó un doble-doble de 10 puntos y 10 rebotes, con un bloqueo y dos robos. Garza tuvo un plus-22 esa noche.

“Respeto mucho a Luka y creo que cambió el juego para nosotros”, dijo Mazzulla. «Es realmente un mérito para el personal de desarrollo de jugadores y para Luka, simplemente estar listos y confiar en nuestro proceso de ganar. Salió y pensé que cambió el juego en la parte que jugó con su físico, sus rebotes ofensivos y pensé que nos ayudó a salir como el equipo más físico».

El calendario de los Celtics se vuelve muy suave ahora

Los Celtics tienen el domingo libre pero volverán a la cancha el lunes contra los marcapasos antes de tener libre la mayor parte del resto de la semana en lo que será un tramo extraño: los Celtics suelen jugar en Navidad, al menos en los últimos años. Pero no volverán a jugar hasta el 26 de diciembre, cuando saldrán de gira para enfrentarse a los Pacers nuevamente, el comienzo de una gira crítica de cinco juegos.

Boston ha ganado dos partidos seguidos y tiene marca de 17-11, tercero en el Este. Sin embargo, deberían poder aumentar el récord a medida que nos acercamos a principios de enero, ya que ninguno de los siguientes siete oponentes supera los .500 y su récord combinado es 59-135.