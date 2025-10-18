Jacarta – Jefe RPD RI señora emperatriz destacando el aumento en los casos Gripe A lo que está pasando en Indonesia.

Según él, este aumento de casos no es sólo un indicador del aumento de los riesgos para la salud, sino también advertencia Es importante que el gobierno fortalezca inmediatamente el sistema nacional de salud en su conjunto.

«Este aumento de casos de gripe A muestra que no debemos ser descuidados. Si no se trata seriamente, esto podría sobrecargar las instalaciones sanitarias y amenazar la seguridad de la sociedad en general», dijo Puan en su declaración del sábado 18 de octubre de 2025.

Como se sabe, el Ministerio de Salud recordó al público la posibilidad de un aumento en los casos de influenza A, especialmente del subtipo H3N2, que ahora está comenzando a dominar en la región del Sudeste Asiático.

Citando datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a través del sistema FluNet, el Ministerio de Tecnología afirmó que la mayoría de los casos de gripe en Indonesia estaban relacionados con la variante H3N2.

Sin embargo, hasta ahora no hay detalles específicos sobre las regiones de Indonesia que han registrado el mayor número de casos. La tendencia al aumento de los casos de influenza A también se observa en países vecinos como Malasia, Singapur y Tailandia, donde predominan los virus de influenza tipo A.

Actualmente se informa que los casos de influenza A, especialmente el subtipo H3N2, dominan en la región del Sudeste Asiático. Uno de los mayores picos se produjo en Tailandia, con 61 muertes en 702.308 casos del 1 de enero al 8 de octubre de 2025.

Al respecto, Puan enfatizó la necesidad de una respuesta estratégica e integrada para hacer frente a este aumento.

«Es imprescindible fortalecer el sistema de alerta temprana en todos los centros de salud, desde los centros de salud comunitarios hasta los hospitales. Debemos garantizar una detección y respuesta rápidas para que el tratamiento se lleve a cabo de manera efectiva y en el objetivo», explicó.

Además, Puan recordó la importancia de educar a la ciudadanía sobre los protocolos sanitarios que se deben mantener.

«Se debe seguir recordando al público la importancia de hábitos de vida limpios y saludables, como usar máscaras en lugares concurridos, mantener una buena circulación de aire y vacunarse contra la influenza si vacuna está disponible», explicó Puan.

Además, Puan alentó al Gobierno a garantizar la disponibilidad de medicamentos e instalaciones de servicios de salud adecuados, especialmente en zonas densamente pobladas.

«Además, los niños pequeños y los ancianos son, según se informa, los grupos más vulnerables a infecciones graves debido a la gripe A. Por eso es necesario reforzar el sistema nacional de salud para que las personas puedan recibir servicios sanitarios rápidos y adecuados cuando contraigan la enfermedad», subrayó.