Los casos de envenenamiento de MBG no se deben a los alimentos, sino a procesar

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Control de Drogas y Alimentos (Bpom) Afirmado, su grupo juega un papel estratégico para garantizar la seguridad alimentaria en el programa. Esto se transmitió en medio del impulso de detener el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) Después de que miles de estudiantes experimentaron envenenamiento Masa.

El jefe de BPOM Taruna Ikrar declaró, de acuerdo con el mandato de la ley número 18 de 2012 con respecto a los alimentos, la institución es responsable de aguas arriba hasta aguas abajo en la supervisión de alimentos.

«Entonces, ¿cuál es la función? Tenemos un papel muy estratégico para una alimentación nutritiva gratuita. Por lo tanto, nuestro trabajo, comenzamos a tener en cuenta las materias primas. Luego también capacitamos al SPPI, incluida la distribución.

Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Agregó que si aún se produjo la incidencia de envenenamiento, BPOM también fue responsable de la mitigación con varias partes interesadas, incluida la Oficina de Salud Regional.

«Por supuesto, la mitigación también es responsable. Trabajamos con varias partes interesadas, incluidas las agencias de salud en las regiones. seguridad alimentaria, seguridad alimentaria Esa es la responsabilidad basada en la ley para la agencia gubernamental «, explicó.

Taruna reconoce el principal problema no en los alimentos, sino en su procesamiento. Por lo tanto, BPOM propuso la participación de la comunidad escolar para fortalecer la supervisión.

«Veo en general en procesamiento. Y por lo tanto aprendemos, estamos junto con la agencia de nutrición, también estamos junto con otros campos, el Ministerio de Asuntos Interiores de las agencias de salud para que realmente no vuelva a suceder», dijo.

«Y proponemos que los tutores de la escuela, las comunidades en las escuelas, las cocinas de la escuela incluyen maestros involucrados. Entonces, la que conoce la situación de cada escuela que recibe los beneficios de los maestros y, por supuesto, sus padres. Y esa es nuestra autoridad», explicó.

Anteriormente, la Red de Monitoreo de Educación Indonesia (JPPI) instó al presidente Prabowo Subianto a detener el programa MBG. El coordinador de JPPI, Ari Hardianto, evalúa que los problemas que surgen no son errores técnicos, sino que son sistemáticos.

Datos de JPPI observados, hasta el 21 de septiembre de 2025, había 1.092 casos de intoxicación estudiantil debido a MBG, después del 14 de septiembre, se registraron 5,360 casos.

«Transmitimos a Pak Prabowo, primero detener el programa MBG ahora. Este no es un error técnico sino un error del sistema, porque el incidente se está difundiendo en varias regiones», dijo Ari en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, lunes 22 de septiembre de 2025.

