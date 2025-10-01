Los casos de dote aumentan en 14 por ciento en 2023; Más de 6.100 mujeres asesinadas: NCRB







Los casos registrados bajo delitos relacionados con la dote vieron un aumento del 14 por ciento en 2023, con más de 15,000 casos registrados en todo el país y más de 6,100 muertes reportadas durante todo el año, según el último informe del informe del último informe del informe del último informe. Oficina Nacional de Registros de Crimen Crime (NCRB).

El informe de la NCRB en India en India 2023` dijo que 15.489 casos se registraron en virtud de la Ley de Prohibición de Dote en 2023, en comparación con 13,479 en 2022 y 13,568 en 2021.

Uttar Pradesh representó el mayor número de casos bajo la Ley en 7.151, seguido de Bihar (3,665) y Karnataka (2,322).

Trece estados y territorios de la Unión, incluidos Bengala Occidental, Goa, Arunachal Pradesh, Ladakh y Sikkim, informaron cero casos de dote durante el año.

Un total de 6,156 personas perdieron la vida en casos de muerte de dote en 2023.

Uttar Pradesh Nuevamente superó la tabla con 2,122 muertes, seguido de Bihar 1,143. Dowry fue listado como el motivo en 833 casos de asesinato en todo el país en 2023.

Según la Ley de Prohibición de Dowry, 83,327 casos estaban en juicio en 2023, con 69,434 llevados a partir de años anteriores.

El año también vio 27,154 arrestos bajo la Ley: 22,316 hombres y 4.838 mujeres.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente